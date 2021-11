Presentazione del libro "La via di Laura Conti"

In occasione del ciclo di incontri organizzati da "Ora Basta" per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sabato 6 novembre 2021 alle ore 16 a Osnago in Sala Consiliare in Viale delle Rimembranze, 3, si terrà la presentazione del volume "La via di Laura Conti. Ecologia, politica e cultura a servizio della democrazia" di Valeria Fieramonte. L'autrice dialoga con Annamaria Vicini.

La vita di Laura Conti, all'insegna dell'impegno politico e della sua passione verso la scienza, la medicina, la biologia e l'ecologia, si è scontrata e intrecciata con gli eventi della storia: giovane partigiana durante la Resistenza, prigioniera nel campo di concentramento di Bolzano e attiva nelle battaglie per i diritti umani. La cifra del suo impegno per edificare una società migliore per tutte e tutti è stata restituita attraverso il suo lavoro intenso di scrittrice e divulgatrice, con ventisei libri pubblicati e numerosi articoli e saggi per riviste e quotidiani.

Grandi temi sull'ambiente

Una donna che ha saputo guardare al futuro individuando alcuni temi che sarebbero diventati di grande importanza molti anni dopo, e che sono centrali nel dibattito odierno. Come il grande tema dell'ambiente (celebri i suoi reportage e le sue battaglie a seguito del disastro ambientale di Seveso del 1976, quattro leggi della Comunita? Europea in questo ambito sono ispirate da lei), della responsabilita? del genere umano nei confronti del pianeta Terra, dello sviluppo sostenibile, ma anche il tema dell'educazione delle giovani generazioni, della necessita? della formazione di un'umanita? piu? consapevole e libera.

Valeria Fieramonte restituisce la vita di Laura Conti nella sua totalità, ripercorrendo l'impegno politico e intellettuale di una delle figure femminili più importanti della storia italiana del Novecento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...