Proiezione in cupola al Planetario in orario mattutino

Proseguono al Planetario le proiezioni in cupola in orario mattutino, vera novità di questa estate. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia, alle ore 10 del mattino. Sospesa dunque la classica proiezione delle ore 16.

"Andiamo alla scoperta delle costellazioni e degli oggetti celesti del mese, nonché delle nozioni astronomiche di base, e molto altro ancora" spiegano gli organizzatori.

Il numero di posti è limitato. L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2.

Biglietti

Intero: 6 euro, ridotto: 4 euro.

Per prenotazione consultare il sito selezionando il form dell'evento prescelto. I partecipanti indicati si considereranno parte dello stesso nucleo familiare. La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti a altre persone. La prenotazione sarà valida solo dopo avvenuta conferma da parte degli organizzatori. Dopo il sabato antecedente al giorno dell'evento non si garantirà che la richiesta di prenotazione possa essere riscontrata.