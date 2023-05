Proiezione del docufilm “Potenti in fuga” a Valmadrera: "Testimoni della Resistenza. Il valore e il coraggio della scelta”

“Potenti in fuga”: docufilm sulla Resistenza, Valmadrera - 10 maggio 2023, ore 20:30

L’Assessorato alla Cultura di Valmadrera, in collaborazione con ANPI Lecco, organizza per la ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, e in occasione del 75° anniversario dall’ entrata in vigore della Costituzione Italiana la proiezione del docufilm “Potenti in fuga”, nell’ ambito della rassegna “Testimoni della Resistenza. Il valore e il coraggio della scelta”.

Il documentario, realizzato dal ricercatore storico Pierfranco Mastalli con riprese e montaggio del giornalista Andrea Brivio, è dedicato agli eventi legati al passaggio sul Lario della colonna della contraerea nazista Flak partita da Senago, a Ovest di Milano, e fermata a Musso il 27 aprile, per poi essere perquisita a Dongo da parte dalla 52^Brigata Clerici. Nascosto tra i soldati tedeschi, i partigiani troveranno e arresteranno Benito Mussolini, la cui colonna di militi e gerarchi si era unita a quella tedesca con la speranza di raggiungere un territorio dove organizzare la resa. Il 28 aprile, sul lungolago di Dongo saranno fucilati 15 dei fascisti catturati, mentre a Giulino di Mezzegra perderanno la vita Mussolini e la Petacci; sempre nello stesso giorno i tedeschi firmeranno la resa della colonna Flak a Morbegno e potranno proseguire, disarmati, verso la Valchiavenna e l’Engadina.

Da ragazzo, Pierfranco Mastalli aveva seguito con i propri occhi il passaggio della colonna nazista a Gravedona, dove abitava con la sua famiglia. Questo ricordo non lo ha abbandonato; lo ha portato invece, nel corso degli anni, a raccogliere testimonianze che hanno contribuito ad arricchire il preciso resoconto della vicenda ben descritta da Marino Viganò. Ripercorrendo la storia come ricercatore, ha incontrato e intervistato molti testimoni degli eventi: in particolare Federigo Giordano “Gek”, vicecommissario della 55a brigata “fratelli Rosselli” e commissario della II divisione “Valtellina”, uno dei firmatari della resa della colonna Flak a Morbegno con il suo comandante, l’Oberleutnant Willy Flammiger. L’ autore ha raccolto interessanti documenti, in parte inediti, anche in Bregaglia, in Engadina e presso l’Archivio federale svizzero. Quelle testimonianze riprenderanno voce nella lettura dello scrittore Gianfranco Scotti e i fatti torneranno a vivere nelle immagini dei luoghi e nei panorami dell'Alto Lario dove si è consumata una delle più importanti pagine della nostra storia.

Alla serata saranno presenti ed interverranno gli autori Pierfranco Mastalli e Andrea Brivio; interverrà anche Angelo De Battista del Direttivo Provinciale ANPI.

La proiezione avverrà presso la Sala Auditorium Fatebenefratelli di Valmadrera (via Fatebenefratelli 6). L’ingresso è libero.

Cordiali saluti, L’Assessore alla Cultura Marcello Butti