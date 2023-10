Quanti colori ha Cappuccetto?: laboratorio artistico dai 4 ai 10 anni

Laboratorio artistico a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. Un viaggio attraverso fiabe trasformate e luoghi inesplorati. Partendo dal genio creativo di Bruno Munari e dei suoi “Cappuccetti”, daremo vita ad un personale racconto illustrato che animeremo sulla lavagna luminosa, dove personaggi ed elementi prendono vita e diventano imprevedibili protagonisti di una storia. Ad ognuno il suo colore, ad ognuno il suo Cappuccetto…



Il laboratorio ha una durata di un’ora e trenta minuti e si svolge a Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Laboratorio con merenda: 12€ / 9€ ridotto residenti di Colle Brianza. Prenotazioni inviando una mail.

Laboratorio più spettacolo Cappuccetto blues nella stessa giornata: 15€ / 12€ ridotto per i residenti di Colle Brianza

Il pacchetto spettacolo + laboratorio è valido per un bambino/a che vuole partecipare ad entrambe le attività, ma è anche valido anche all’intero nucleo famigliare: è possibile acquistare il pacchetto per esempio per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini). È possibile acquistare online il pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: completato l’acquisto online, inviare una mail a info@campsiragoresidenza.it per prenotare il laboratorio acquistato.



Info e prenotazioni: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532



Rossana Maggi è illustratrice, artista visiva e esperta di didattica dell’arte moderna e contemporanea. Dopo gli studi artistici tra Milano, Urbino, Torino e Oporto ha collaborato con il Museo Serralves di Oporto, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli di Torino, Claudio Cavalli, il Muba (Museo dei Bambini di Milano), il Dipartimento Educazione del Castello Sforzesco e con l’Accademia dei Bambini della Fondazione Prada di Milano. Il suo lavoro spazia tra illustrazione, arte contemporanea e didattica dell’arte attraverso uno stile fortemente contaminato dai vari linguaggi artistici.



Claudia Saracchi, docente e atelierista, da 20 anni si occupa di didattica attiva e laboratoriale. E’ referente del progetto”Senza Zaino” in una scuola primaria e si occupa di laboratori per l’infanzia presso scuole, musei e biblioteche; svolge incontri e formazioni per adulti presso scuole, università, enti e associazioni.



Nell’ambito della programmazione autunnale Campsirago Luogo d’Arte