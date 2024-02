Omaggio a Eros Ramazzotti a Mandello. Il repertorio dei "Dove c'è Musica" è un tributo a Eros e a tutti i suoi maggiori successi: dagli storici Adesso tu, Una storia importante, Terra promessa, ai brani più recenti come Un angelo disteso al sole, Appunti e note, Parla con me, ad alcuni dei suoi più celebri duetti quali Cose della vita, interpretata nella versione originale da Tina Turner e I belong to you incisa nel 2005 con Anastacia. Tutto questo ispirandosi ai grandi concerti dei più recenti Tour mondiali di Eros Ramazzotti.

Sul palco Gero Carlino (nella foto), sosia ufficiale di Eros Ramazzoti! Il sound pulito, l'accuratezza degli arrangiamenti e soprattutto la straordinaria somiglianza della voce di Paolo a quella di Eros sono le chiavi del successo della band. Un'alchimia che ha reso credibile il gruppo nel panorama delle tribute band e che regala, a ogni performance, tutta l'emozione e la qualità di un vero live show di Eros. Basterà chiudere gli occhi e sembrerà davvero di essere a un concerto di Eros!

Questo tributo, dal 2009 a ogigi, è stato presentato sui palcoscenici di moltissimi teatri italiani, ma non solo. Gero Carlino infatti si è esibito in vari Paesi europei tra cui Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Olanda, Slovacchia, Bulgaria e anche negli Usa.

Prezzi e informazioni

Biglietto singolo 10 euro + 1 euro, prevendita solo con bancomat o carta di credito.

L'acquisto può essere fatto: presso l'Ufficio Cultura Via Manzoni 44/3 tutti i giorni (tranne giovedì e sabato) dalle 10 alle 13; inviando e-mail all'indirizzo cultura@mandellolario.it entro venerdì 2 febbraio alle ore 13 e indicando nome, cognome, recapito telefonico e preferenza se platea o galleria.

Il pagamento avverrà la sera dello spettacolo al ritiro del biglietto. In caso di disponibilità sarà possibile acquistare i biglietti la sera del concerto presso la biglietteria del Teatro a partire dalla ore 20.15.

Per informazioni: 347 9034998.