Runvinata 2023

Una bella tradizione sportiva quella della Runvinata a Lecco, quest’anno sabato 9 settembre: la data è sempre più vicina e dal Comitato Organizzatore fioccano le ultime novità.

Le iscrizioni stanno procedendo di gran carriera e a oggi sono già oltre quota 300; sono ancora aperte on-line sul sito www.runvinata.it; saranno chiuse giovedì 7 settembre alle 23.00 e per gli ultimi ritardatari e indecisi saranno riaperte sabato 9 settembre dalle ore 12.00 in partenza all’Oratorio del Caleotto, anche se il consiglio è quello di prenotarsi on-line per aggiudicarsi pettorale e pacco gara per tempo. Gli organizzatori ricordano i numeri massimi garantiti, per ragioni organizzative e di sicurezza; sono previsti i seguenti limiti e costi:

percorso ROSSO: max 175 iscritti – costo 25,00 €

percorso GIALLO: max 250 iscritti – costo 15,00 €

percorso VERDE: max 200 iscritti – costo 5,00 €

Come sempre 3 i percorsi a disposizione: quello VERDE di 5 km – 300m D+ con passaggio più alto in località Neguggio (aperto a tutti), quello GIALLO di 8 Km – 570m D+ con passaggio più alto in località Campo de Boi (aperto a tutti) e quello ROSSO di 14 Km – 1140m D+ con passaggio più alto sulla Vetta del Monte Magnodeno (aperto ai maggiorenni con certificato medico agonistico).

Pur sperando nel bel meteo il giorno della gara, gli organizzatori ricordano che per la maggior sicurezza di atleti, volontari e pubblico sarà possibile qualche variazione, comunque comunicata tempestivamente, con eventualmente la scelta di disputare la gara su percorso alternativo.

Il cronoprogramma di massima per il 9 Settembre è il seguente:

Oratorio del Caleotto Ore 12:00 – apertura ultime iscrizioni Ore 15.30 – chiusura ultime iscrizioni Ore 16:00 – partenza gara rossa Ore 16:05 – partenza gara gialla o Ore 16:10 – partenza gara verde

Oratorio di Germanedo o Ore 16:40 – primi arrivi gara verde Ore 17:00 – primi arrivi gara gialla Ore 17:30 – primi arrivi gara rossa

Baitello dei Cacciatori Monte Magnodeno Ore 17:45 – chiusura cancello gara rossa

Oratorio di Germanedo Ore 19:30 – chiusura arrivi gara rossa Dalle 19:00 – pasta party Ore 21:00 – premiazioni



Nei mesi scorsi i volontari hanno ripulito e riordinato come sempre i sentieri del Magnodeno; complici anche i forti temporali sono stati davvero ingenti gli interventi eseguiti con taglio dell’erba ma anche sistemazione di piante e rami caduti: anche quest’anno il famigerato “muro del pianto” sul percorso rosso, tracciato ritrovato e rivitalizzato proprio grazie alla gara, attende i runner più esigenti al massimo del suo splendore.

Grandissima la risposta dei volontari che in cima, a Campo de Boi, a Neguggio, in partenza e all’arrivo attendono ai vari ristori atleti e famiglie, con grandi sorrisi, musica e festa.

Per loro è prevista una serata organizzativa e di ritiro del “kit volontari” presso l’oratorio di Germanedo, Giovedì 7 Settembre alle ore 20.45, serata nella quale si avrà anche la presentazione ufficiale della gara e delle ultime comunicazioni logistiche nonché un rinfresco finale.

Come nelle scorse edizioni, lo sponsor tecnico della Runvinata sarà il brand Rock Experience, consolidato marchio del settore outdoor lecchese che ha confermato la propria volontà di contribuire all’importante evento: oltre a garantire un ricco pacco gara agli iscritti ai tre percorsi, Rock Experience vestirà i membri dello staff e tutti i volontari presenti sul percorso per questa e per le future edizioni. Un ringraziamento da parte dello staff Runvinata anche agli altri numerosi sponsor che, anche in periodi certamente non facili, garantiscono il loro sostengo per un evento per tutti.

Sul sito web ufficiale https://www.runvinata.it/ tutte le informazioni e gli aggiornamenti; oltre ovviamente ai social, Facebook: https://www.facebook.com/Runvinata/ e Instagram https://www.instagram.com/runvinata/.