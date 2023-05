Campsirago luogo d’arte

Sabato 6 maggio, ore 17.00 e domenica 7 maggio alle ore 11.00 e 17.00 va in scena Più veloce di un raglio, spettacolo pluripremiato di cada die teatro per bambini dai 5 anni.



C’era una volta un gessaio che aveva tanti asini, magri, brutti e sporchi; ma tra tutti questi asini ne aveva uno che era il più brutto di tutti. Era magro, storto, spelacchiato, con la coda scorticata, le zampe così rovinate che sembrava reggersi in piedi per miracolo. Ma quando il suo padrone gridava: “Avanti focoso!”…l’asino alzava la testa, abbassava le orecchie per essere più aerodinamico e roteando la coda come fosse l’elica d’un aeroplano, partiva più veloce d’un raglio!

Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze, anche un asino può avere un cuore nobile ed i re e le principesse talvolta devono rimboccarsi le maniche per guadagnarsi un po’ di nobiltà.



Nello spettacolo tutte le forme che il teatro possiede, financo il Cunto, rivisitato in modo originale e comunicativo da Silvestro Ziccardi, concorrono per rendere emozionante e ricca di significati una storia che parla anche di redenzione, dove nulla è come appare, e dove soprattutto sono gli umili ad avere la loro giusta rivincita sulle ingiustizie operate dai nobili e dai prepotenti.” Mario Bianchi da “I TEATRI DEL MONDO”



Vincitore del XXXIV FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO PER I RAGAZZI 2015 di Padova.

PREMIO PADOVA 2015 – AMICI DI EMANUELE LUZZATI

Premio ROSA D’ORO 2015 per lo spettacolo più votato dai bambini.

Premio Eolo 2015 “per aver reso umana e palpitante, attraverso un continuo gioco di rimandi precisi e calibratissimi tra racconto, rappresentazione e contrappunto musicale, la storia del gessaio e del suo spelacchiato asino Focoso che, liberato da una malefica stregoneria, diventerà principe. Mauro Mou e Silvestro Ziccardi nello spettacolo, liberamente ispirato a “L’asino del gessaio” di Luigi Capuana, utilizzando in modo veramente originale tutte le forme che la narrazione possiede, rendono emozionante una storia che parla di redenzione, dove nulla è come appare, e dove, sono gli umili ad avere la loro giusta rivincita sulle ingiustizie operate dai nobili e dai prepotenti.



Biglietti online ?https://campsiragoresidenza.18tickets.it/event/13235

o in cassa fino a esaurimento posti

Info www.campsiragoresidenza.it

T. 039 9276070 | Cell. 375 67 00 532 | M. info@campsiragoresidenza.it



liberamente tratto dal racconto “L’asino del gessaio” di Luigi Capuana | di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi | collaborazione alla drammaturgia e alla messa in scena Alessandro Lay | suono Giampietro Guttuso | disegno luci Giovanni Schirru | produzione cada die teatro