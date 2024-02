Prezzo non disponibile

Domenica 11 febbraio torna l'appuntamento più sentito ad Abbadia: la Fiera di Sant'Apollonia, che proporrà come sempre un mix tra la ricorrenza religiosa e l'aspetto più ludico con le bancarelle sul lungolago, gli stand delle associazioni, i piatti della tradizione e molto altro.

All'evento collaborano, oltre al Comune di Abbadia, la parrocchia del San Lorenzo, l'Oratorio Piergiorgio Frassati e il Museo civico Setificio Monti.

"Si rinnova ancora una volta la tradizione - spiega il sindaco Roberto Azzoni - Confermiamo una formula che funziona, con la collaborazione delle associazioni e la proposta dei battelli al pubblico. Santa Apollonia è la vera festa tradizionale che da sempre ha il suo richiamo".

Il programma della giornata

Lungolago

Ore 9 | Apertura Fiera

Stand delle associazioni

Mercatino prodotti enogastronomici locali

Chiesa di San Lorenzo

Ore 8.30 e 10.30 | Messa solenne

Ore 15.30 Vespri

Civico Museo Setificio Monti

Visite guidate dalle 10 alle 13,

dalle 14 alle 17



Parco di Chiesa Rotta

Attrazioni e gonfiabili

Oratorio Piergiorgio Frassati

Piatti della tradizione (trippa, cassoeula)

alle 12 e alle 13.30

In occasione della Fiera di Sant'Apollonia, domenica 11 febbraio, l'Amministrazione di Abbadia riproporrà l'iniziativa del battello gratuito per muoversi da un paese all'altro. Come già accaduto lo scorso anno, previsti anche due viaggi a Lecco.

Gli orari dei battelli

Limonta 09:15 - Vassena 09:30 - Onno 09:40 - Mandello 09:50 - Abbadia 10

Abbadia 10:15 - Lecco 10:50 - Abbadia 11.20; Abbadia 11:25 - Mandello 11:35 - Onno 11:45 - Vassena 11:55

Vassena 12:00 - Onno 12:10 - Mandello 12:20 - Abbadia 12:30

Abbadia 12:35 - Mandello 12:45 - Onno 12:55 - Vassena 13:05 - Limonta 13:15

Limonta 13:20 - Vassena 13:30 - Onno 13:40 - Mandello 13:50 - Abbadia 14:00

Abbadia 14:05 - Mandello 14:15 - Abbadia 14:25

Abbadia 14:30 - Lecco 15:05 - Abbadia 15:35

Abbadia 15:40 - Mandello 15:50 - Onno 16:00 - Vassena 16:10 - Limonta 16:20