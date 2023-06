Valmadrera

Prezzo non disponibile

Sabato 10 giungno arriva Save the Lake al pratone di Paré, dalle 9.30 alle 24.

I ragazzi di Save the Lake - Lorenzo Negri e Federico Riva -, associazione che da qualche anno s'impegna nella pulizia del lago insieme a Mattia Silveri, titolare di Sflow Outdoor, una giornata di clean up, sport, musica food & drink e molto altro.

La mattina ci sarà la pulizia del lago con oltre 100 canoe, mentre durante il pomeriggio - dalle 14 - ecco tantissime attività outdoor come noleggio kayak e sup, green volley, prova kite, giocoleria, tiro con l'arco, yoga sup e molto altro.

I sub di Proteus scenderanno sul fondale di Parè e proietteranno il tutto su un maxi schermo che verrà utilizzato per trasmettere la finale di Champions League. Presenza di trackfood e drink musica dj set e stand con vendita di vestiti e accessori.