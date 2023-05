Schola teatro nel bosco laboratorio teatrale per bambini dai 7 ai 13 anni

Domenica 7 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 Campsirago Residenza propone un’esperienza unica per risvegliare la creatività attraverso il gioco del teatro immersi nella natura del Monte di Brianza! Attraverso il gioco fisico, il canto, il ballo e l’azione teatrale i bambini e le bambine si avvicinano a un nuovo linguaggio teatrale.

Laboratorio teatrale per bambini dai 7 ai 13 anni. Il laboratorio è condotto da Anna Fascendini e Marialice Tagliavini.

Il ritrovo è a Campsirago Residenza (via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza). Il laboratorio si svolge dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Chiediamo di portare per i bambini e le bambine pranzo al sacco.



Costo: 20€ / 18€ ridotto residenti di Colle Brianza.



Nell’ambito della programmazione Campsirago Luogo d’Arte



Info e iscrizioni: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532



La S.T.B. vuole essere la proposta di Campsirago Residenza per la formazione al linguaggio del teatro nel bosco, all’aperto. Possiamo ripararci nelle sale di Palazzo Gambassi se sarà proprio necessario, ma il lavoro avviene prevalentemente a contatto con la natura del Monte di Brianza, sui suoi storici sentieri, nei boschi che circondano il vecchio borgo di Campsirago, sotto il Monte del San Genesio. Crediamo fortemente che vivere in natura sia una grande occasione di benessere che sviluppa nuove capacità d’ ASCOLTO verso di sé, verso gli altri e verso l’ambiente che abitiamo. Nella consapevolezza del respiro, del corpo, della voce, del movimento nello spazio, mi relaziono all’altro da me, in coppia, in piccoli gruppi, con tutto il gruppo, allo spazio attorno.



Stando all’aperto si aumentano le capacità di stare in gruppo, di accordarsi, comunicare, cooperare e considerare i bisogni dell’altro. Nel bosco il gioco si fa più intenso, più creativo, più diversificato. Il laboratorio teatrale mira a sviluppare il lavoro di gruppo inteso come una pratica: come in una TRIBU’ si definiscono i tempi della giornata in una ritualizzazione scelta e condivisa. Attraverso il gioco fisico così come attraverso il canto o il ballo o l’azione teatrale impariamo a codificare un nuovo linguaggio.



Il teatro che la Schola ricerca è quello del corpo, strumento di gioco e comunicazione. Sviluppa consapevolezza, lavora sulle dinamiche relazionali, stimola la creatività e l’espressività del singolo e del gruppo, risveglia la memoria emotiva e sensoriale. Il teatro della Schola vuol essere divertimento e benessere.



Il teatro che giochiamo è fatto anche di materiali da sentire, toccare, trasformare, raccontare. È strumento di condivisione, di bellezza e gioia; è un potente medium d’incontro e di racconto. Stimola il confronto promuovendo la cultura dell’accoglienza e dell’accessibilità di ognuno al gioco teatrale. Un’esperienza culturale e formativa, tale da favorire l’acquisizione di nuove capacità comunicative e relazionali.



STIMOLARE L’IMMAGINARIO attraverso il RISVEGLIO SENSORIALE è una delle pratiche della Schola. Si lavora per alimentare le ABILITA’ CREATIVE di tutti nel rispetto delle diversità e delle necessità di ciascuno. Il laboratorio lavora per coltivare un’ AUTORALITA’ performativa del singolo come del gruppo.



Il progetto Campsirago Luogo d’Arte è a cura di Campsirago Residenza ed è realizzato in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco.