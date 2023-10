Appuntamento per grandi e piccini sabato 7 ottobre al Planetario. Nella struttura di Parco Belgiojoso sarà protagonista la "Scienza per Supereroi", un evento speciale in cui grazie a diversi esperimenti, prendendo spunto dai personaggi amatissimi dal pubblico, si andrà alla scoperta delle forze e dell'energia che animano l'Universo e di semplici e sorprendenti leggi fisiche attraverso diversi esperimenti.

Che affronti le profondità del cosmo o i pericoli di una metropoli, ogni supereroe deve poter contare su conoscenze e ingegno: questa è l'occasione giusta per esperimenti e spiegazioni indispensabili alla scoperta di come la scienza spieghi i supereroi. Ci saranno due spettacoli, uno alle 15 e uno alle 16.30. Consigliato per la fascia di età della scuola primaria, ma anche agli appassionati di tutte le età!

Biglietto unico a 6 euro. Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.