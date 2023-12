Scrittura Zen: "L'anima delle cose"

Un mix fra scrittura espressiva e meditazione. Giovedì 28 dicembre a La Casa di Ganesha in piazza Affari si svolgerà un nuovo appuntamento di "Scrittura Zen", l'originale proposta già sperimentata con successo da Cecilia Corti, istruttrice di Odaka Yoga Lecco, e Stefano Bolotta, giornalista ideatore dei laboratori di Creatività scrittoriale. L'evento ha come titolo "L'anima delle cose".

La scrittura incontra la meditazione per dare vita a un'esperienza originale in equilibrio tra momenti in cui staccarsi dalla frenesia del quotidiano e spazi in cui convogliare l'energia creativa sul foglio: per rallentare dalle frenesia quotidiana, per concedersi un momento dedicato a se stesso, per allenare la creatività.

Il workshop si terrà giovedì 28 dicembre 2023 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso La Casa di Ganesha in Piazza Affari nr. 7, Lecco.

Gli organizzatori invitano a portare con sé un supporto (quaderno, fogli, che siano cartaceo o digitale) e penna o matita o ciò che si desidera per poter scrivere. Il materiale sarà comunque a disposizione in loco.

Il costo a persona è pari a 18 euro.

Per iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni (necessaria la prenotazione) utilizzare il form oppure contattare Stefano al 339 8255546 (stefano.bolotta@gmail.com) o Cecilia al 338 8641095 (odakayogalecco@gmail.com). Informazioni sul sito.