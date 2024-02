Si intitola 'Self care. You care' la giornata all'insegna del benessere e della cura di sé organizzata da Yoga Life per sabato 24 febbraio al Centro Danza & Movimento sul lungolago a Lecco.

"Diverse volte ho condiviso l'importanza del sapersi annoiare, vacare, trovare il vuoto. È importante perché, una volta che liberiamo la nostra mente, si crea tanto spazio e lì nasce la creatività e arrivano le idee - spiega Federica Caronna - Così è nata l'idea di una giornata insieme, che non includesse solo la pratica yoga, ma esercizi di ascolto, laboratori creativi e manuali, diversi professionisti e condivisione. Un mix di elementi che per anni ho cercato in eventi e che ho trovato soprattutto all'estero. Un mix di elementi che speravo di trovare pronti per poterne approfittare, fino a quando ho pensato 'ma se invece di cercare fuori, pensassi di crearlo un evento così, una giornata per sé?' Sabato 24 febbraio sarà proprio questo: una giornata per coltivare la cura di sé con pratiche di yoga, ascolto, meditazione, lavorazione della creta e automassaggio con tre diversi professionisti: self care, you care".

Informazioni

Docenti saranno Francesca Castelli (massoterapista), Paola Bassoli (artistam designer) e Federica Caronna (insegnante di yoga).

La giornata avrà inizio alle ore 9.30 e terminerà alle 17.30 circa. Nel programma sottostante sono riportati tutti gli appuntamenti giornalieri. Sarà possibile partecipare alla giornata intera o, in alternativa, solo al mattino o solo al pomeriggio.

Il costo per partecipare all'intera giornata, pranzo incluso, è di 120 euro. Per i primi 6 iscritti - early bird - il costo è di 100 euro. Il costo per partecipare solo al mattino o solo al pomeriggio è di 70 euro.

Per iscrizione o info è possibile compilare il modulo.

Il programma