Lunedì 8 aprile all’Auditorium di Valmadrera si terrà un incontro con l’eurodeputato Silvia Sardone che presenterà il proprio libro che è un atto di accusa contro l’ipocrisia delle istituzioni europee che rinnegano la nostra identità e la nostra storia. Analizza i danni del politicamente corretto e descrive la cronaca amara dei tentativi di nascondere le nostre tradizioni e la nostra cultura per non urtare i “nuovi arrivati” di fede islamica.

Delinea il dramma crescente, anche in Italia, delle violenze sulle donne che osano ribellarsi alle regole religiose, all’imposizione del velo e dei matrimoni combinati.

Racconta quanto sta accadendo in numerosi Paesi, a partire dalla Francia e dal Belgio, dove interi quartieri sono ormai territori islamici e in cui lo Stato non esiste.

La Sardone riceve minacce, ormai da anni, per le sue posizioni contro l’islamizzazione dell’Europa e contro il velo islamico che a maggior ragione da donna considera un simbolo di sottomissione e non di libertà.

Nonostante le numerose minacce ricevute ha voluto portare avanti questa battaglia di libertà a sostegno dei valori dell'Occidente sempre più sotto attacco a causa del pericolo islamista in Europa.

È per questo che la sezione di Valmadrera della Lega per Salvini Premier chiede alla cittadinanza di intervenire numerosa per una serata di informazione e riflessione su un tema tanto attuale quanto difficile da affrontare come le difficoltà della convivenza tra la nostra cultura e la fede islamica, in molti casi alle base di cronache per atti di estremismo, imposizioni, modi di vivere totalmente contrari ai nostri valori e a volte addirittura contrari anche alle nostre leggi.

Il Segretario della Sezione di Valmadrera

Lega Salvini Premier – Lombardia

Micheli Gritti Paolo Nicola