Eventi e cultura nell'autunno di Valmadrera

Orario non disponibile

Quando Dal 10/09/2022 al 09/10/2022 Orario non disponibile

La Giunta comunale ha approvato, nella scorsa seduta, la programmazione delle iniziative culturali per i mesi di settembre e ottobre, con un calendario di proposte molto ricco, grazie anche alla collaborazione con numerose associazioni del territorio.

In calendario numerosi concerti, a partire dal 10 settembre con "Antonio Zambrini trio jazz" proposto dal Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco, nell’ambito della rassegna “Note e parole raccontano” (sostenuta da Fondazione Comunitaria Lecchese e Lario Reti Holding con il Bando Ripartenza arti dal vivo); della stessa rassegna fa parte il concerto del 17 settembre con Enea Leone e Roberto Bongianino; entrambi i concerti saranno finalizzati anche a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della salute legate alla presenza di amianto nei contesti di vita.

La musica accompagnerà anche gli appuntamenti valmadreresi della 20^ edizione di “Ville aperte in Brianza”. In particolare, domenica 18 settembre, oltre alle visite guidate a Villa Gavazzi (in collaborazione con l’associazione Luce Nascosta), con esposizione di opere di artisti valmadreresi e proiezione serale del docufilm “Valmadrera. Il passato presente” (di Lorenzo Vassena e Giosuè Bolis), alle ore 17.00 si terrà il concerto del corpo musicale “Santa Cecilia di Valmadrera; nei fine settimana 24/ 25 settembre e 1/2 ottobre l'apertura straordinaria dell'Orto botanico presso il Centro culturale Fatebenefratelli con visite guidate curate dai Volontari e dall’Associazione “Luce nascosta” sarà affiancata da due concerti a cura dell’Associazione Mikrokosmos, nel pomeriggio di domenica 25 settembre e sabato 1° ottobre.

Particolarmente prestigiosa l'iniziativa presso il Centro culturale Fatebenefratelli di venerdì 23 settembre “La guerra, gli uomini, la musica”, un incontro e performance con Enrico Ruggeri, nell'ambito di “Fest in Val – OFF”, promossa da UGT di Valmadrera in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune ed altre associazioni (CNGEI/Scout, Amici della Calabria ecc…); fa parte di Fest in Val anche la serata di sabato 24 settembre, dedicata alla conferenza sul tema “Ghiacciai, dighe, zone umide: la dimensione locale dei cambiamenti globali”, coordinata da Saul Casalone.

Chiude il mese di settembre la tappa valmadrerese della 25^ edizione di Immagimondo, promossa dall’Associazione Les Cultures di Lecco, con la proiezione, giovedì 29 alle ore 20.00, del documentario “Il contatto” di Andrea Dalpian con la presenza di Elisa Berti (Direttrice centro recupero animali del Monte Adone), presso il Centro culturale Fatebenefratelli; nella stessa giornata alle ore 18 sarà possibile la visita guidata dell’orto botanico, introdotta da Antonio Bossi (della Coop. Aliante).

Sono poi previsti, nel mese di ottobre, tre momenti dedicati alla “Cultura nello sport”: martedì 4 ottobre la presentazione del libro "Alessandro Del Piero - L'ultimo atto di un campione infinito" con l'autore Alberto Galimberti, giovedì 13 ottobre la presentazione del libro "L'album dei sogni" con l'autore Luigi Garlando (entrambi gli incontri si terranno presso l'Auditorium del Centro culturale, in collaborazione con Associazione La Semina di Merate) e, infine, venerdì 21 ottobre, presso Cine Teatro Artesfera, "A 50 anni dall'apertura della Via dei 5 di Valmadrera sul Monte Civetta", una serata, in collaborazione con CAI, OSA, SEV, ANA, che vedrà l'intervento di alcuni dei protagonisti dell'impresa alpinistica del 1972 e di loro amici che dialogheranno con il giornalista Giorgio Spreafico.

Lo spettacolo teatrale “I 100 anni di Pasolini, i 100 volti di Pasolini” (di e con Paolo D’Anna, regia di Corrado Colombo - Centro culturale Fatebenefratelli) chiuderà, sabato 9 ottobre, la programmazione autunnale.