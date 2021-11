In occasione della Settimana Internazionale della Giustizia Riparativa, promossa ogni anno a novembre anche dall'European Forum for Restorative Justice, l'Innominato-Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa invita la cittadinanza ad alcuni appuntamenti che si realizzeranno a Lecco e in diversi comuni della provincia nella settimana dal 21 al 28 novembre 2021.

Le Biblioteche viventi

L'iniziativa delle Biblioteche Viventi si realizzerà nei giorni 24, 25, 26 novembre, rispettivamente nei comuni di: Olginate, Lecco, Calolziocorte.

Quella delle biblioteche viventi è un'esperienza che il Tavolo ha già proposto a luglio 2021 in occasione dell'evento "Piazza dell'Innominato". Vista la buona riuscita di questa iniziativa - e su richiesta di diverse persone - il Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa intende nuovamente offrire questa possibilità ai cittadini che volessero partecipare.

La Biblioteca Vivente, traduzione italiana del'espressione Human Library, si presenta come una vera biblioteca, con i bibliotecari e un catalogo di titoli; la differenza sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma… parlarci, perché i libri sono persone in carne e ossa!

Saranno 10 i Libri Viventi che per questa occasione incontreranno i cittadini. I Libri parleranno di giustizia e di ingiustizia, anzi di giustizie e di ingiustizie, di sofferenze e rancori, di cadute e tentativi di rialzarsi, ma anche di incontri, dialogo, parole, condivisione di pensieri ed emozioni, cambiamenti possibili e nuovi progetti.

Ecco i comuni e le date in cui è possibile incontrare i Libri:

Olginate

mercoledì 24 novembre

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e dalle ore 21.30 alle ore 22.30

Lecco

Giovedì 25 novembre

dalle ore 20 alle ore 21 e dalle ore 21 alle ore 22

Calolziocorte

Venerdì 26 novembre

dalle ore 20 alle ore 21 e dalle ore 21 alle ore 22

Si consiglia la prenotazione al link oppure di telefonare al 328 8795784.

Spettacolo Teatrale Nelson

Sabato 27 novembre alle ore 21 si terrà lo spettacolo teatrale Nelson alla Sala Ticozzi in via G. Ongania 4, a Lecco: uno spettacolo ispirato alla vita di Nelson Mandela scritto e diretto da Giuseppe Di Bello e messo in scena dall'attore Marco Continanza.

Lo spettacolo è prodotto dal Progetto COnTatto in collaborazione con la Compagnia Anfiteatro. Invito rivolto alla cittadinanza. Si consiglia la prenotazione al seguente link.

Le iniziative sono a ingresso gratuito con Green pass.