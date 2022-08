Sonica Festival 2022

Un festival come raramente si è visto. L'inizio di settembre a Mandello regalerà ottima musica e divertimento grazie alla "scimmia" del Sonica festival, che torna dopo due anni di stop a intrattenere e a far riflettere grazie all'impegno organizzativo della Sonica Associazione.

Tema dell'edizione 2022 è la cura dell'ambiente, che avrà il proprio culmine nella giornata di sabato 3 settembre con l'evento "Clean Up" sul lago, in canoa, per ripulire le acque grazie a Save the Lake. Di che si tratta? "Save the Lake è un idea, un messaggio di condivisione, collaborazione e divertimento,

remando verso la consapevolezza di poter fare la differenza" spiegano gli organizzatori.

I ragazzi di Fridays for future Lecco cureranno invece un workshop di skateboard, giocoleria e attività artistiche per grandi e piccini.

Il Sonica Festival è però soprattutto musica di qualità: cucina a km "quasi 0", birre, long-drink, sorrisi, grandi concerti, djset... "e tanto amore" come scrivono sui social i promotori. Ogni sera in programma concerti con una band o artista clou: al giovedì the Magnetics, venerdì Talco, sabato Inoki.

Il programma completo

Giovedì 1 settembre

Serata inaugurale di Sonica 2022

dalle ore 19.30

Exclusive dinner party

con l'accompagnamento musicale di

The Magnetics

The Fighettas

Venerdì 2 settembre

Inizio concerti ore 20.45

Area food & Drink attiva dalle ore 19

Opening:

La Malaleche

The Crulp

a seguire

Talco

Sabato 3 settembre

Dalle 9.30

Clean up sul lago in canoa con Save the lake!

Dalle 10 alle 12

workshop di skateboard, giocoleria e attivita artistiche per grandi e piccini.

Dalle 13 alle 20

Skate & juggling session aperta a tutti

(previsti best tricks con premi by negozio Stay Tuned)

All day long party & music con "Bidon Sound Crew"

Dalle 19

Opening:

Rain

Bledo

a seguire

Inoki Ness