La Samà srl fu fondata nel 1973 da Gregorio Samà, nacque come società artigiana operante nel settore dell'idraulica e del riscaldamento. La prima sede era situata in Olginate nell’abitazione del Sig. Samà.

Sin dai primi anni, i capi saldi dell'attività si basarono sulla soddisfazione del cliente, tanto è vero che a fine anni 80, l'azienda venne insignita dalla camera di commercio di Lecco del premio "qualità e cortesia"

Alla fine degli anni 90, entrarono a far parte del team societario, i 3 figli : Omar , Luca e Matteo.

Venne aperto un primo punto vendita a Lecco, dedicato prettamente all'esposizione ed all'arredo bagno. Il target di clientela in quel periodo era esclusivamente il privato.

Nei primi anni del 2000, l’azienda comprese l'importanza di un nuovo mercato che era agli albori in quel periodo, soprattutto per quanto riguardava il proprio settore merceologico, il commercio on-line.

I primi passi mossi in tal senso, furono l'apertura di un sito web e-commerce di proprietà, abbinato all'attivazione di negozi sui marketplaces più importanti, da prima Ebay e successivamente Amazon ed altre piattaforme di settore, come Leroy Merlin.

In quel periodo venne depositato ed affiancato al nome della società, un nuovo brand che desse un taglio di natura più commerciale all’attività: SuperSamaStore.

L'idea di sfruttare questo nuovo canale, per vendere degli articoli tecnici, abbinata all'esperienza acquisita sul campo negli anni precedenti di lavoro, si rilevò azzeccata.

In pochissimo tempo e dopo tantissimo impegno, la società si trovò a gestire una mole di lavoro che raddoppiava di mese in mese.

Cominciava a rivolgersi a SuperSamaStore, clientela specializzata nel settore, piccole e medie imprese artigiane Italiane e ben presto anche Europee.

Ovviamente questo comportò un rapido e profondo cambiamento delle necessità di risorse dell'azienda, sia in termini di personale impiegato che di infrastrutture.

Ad oggi l'azienda è composta da 25 operatori, soci inclusi.

Nel 2021, ci fu il trasferimento nella nuova struttura di via Achille Grandi 24 in Lecco, questa nuova sede è dotata di un ampio parcheggio e di un grande show-room per arredo bagno di circa 250 m2, che ben presto verrà ulteriormente ampliato.

La parte magazzino e stoccaggio merce, di circa 3500 m2, offre un servizio di vendita al banco, dedicato prettamente ad aziende artigiane del settore.

Quotidianamente l’impegno non è rivolto esclusivamente al commercio, un’altra priorità è lo sviluppo delle sinergie con queste società artigiane, Samà srl offre loro consulenze tecniche e servizi di natura burocratica, che spesso paralizzano l'attività dei piccoli operatori del settore.

Questa collaborazione ha portato negli anni, alla creazione di un network con molti artigiani di fiducia, che permette a tutte le parti coinvolte, di proporre dei pacchetti completi all'acquirente finale, il servizio si è affinato col tempo ed è sempre più efficiente ed apprezzato.

Nel 2022 un altro prestigioso riconoscimento regionale venne assegnato alla società, il premio Industria Felix, riservato alle aziende che si distinguono per alte onoreficienze di bilancio.

Ad oggi i core business principali, sono la climatizzazione e l'arredo bagno.

I partner fornitori sono molti ed importanti, l'ampio stock consente di avere moltissimi articoli in pronta consegna ed ovviamente di poter offrire prezzi molto competitivi.

Lo show-room ed il punto vendita offrono consulenza e progettazione al cliente privato, che a sua volta ha la possibilità di vedere e toccare con mano i prodotti di suo interesse, successivamente il contatto viene girato all'installatore che si occupa della posa in opera.

Spesso sono gli artigiani stessi, che indirizzano alla SuperSamaStore il cliente finale, la quale segue e cerca di soddisfare al meglio ogni richiesta.

Super Samà Store festeggia i 50 anni

In occasione di questo 50° anniversario, la società organizzerà un evento, che si svolgerà nel piazzale della sede di Via Achille Grandi, il 25 Maggio, dalle ore 11,00 sino alle 20,00

Saranno presenti molti partner fornitori, verranno invitati clienti e chiunque abbia voglia di conoscere la realtà

Ci sarà da mangiare, da bere, musica, divertimento, una lotteria i cui fondi raccolti andranno a sostenere una missione dell’organizzazione MatoGrosso in Brasile, sono previsti degli extra sconti per gli operatori di settore e tante altre sorprese. Nel preserale, intorno alle ore 18,00, si svolgerà un momento istituzionale, in cui interverranno dei rappresentanti del Comune di Lecco, della Confcommercio e della Confartigianto.