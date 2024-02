Doppio appuntamento con lo yoga e una tematica di grande importanza come la gestione della rabbia. Entrambi gli eventi saranno a cura di Anna Dell'Era e Cecilia Corti, insegnanti di Odaka Yoga Lecco.

Sabato 24 febbraio spazio al workshop "Surfare le emozioni: vivere la rabbia": il primo turno (inserito viste le numerose richieste) si svolgerà alle ore 8, il secondo alle 10.30. L'occasione sarà propizia per prendersi un momento per sé, connettersi con se stessi per gestire meglio le emozioni e attraversare la rabbia con coraggio. La pratica è aperta a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga. Il workshop, della durata di due ore, si svolgerà a "Lo Studio" di via Rivolta 19 a Lecco. Le organizzatrici invitano a presentarsi con abbigliamento comodo e a portare il proprio tappetino (in caso contrario è opportuno comunicarlo prima).

Centramenti - Vivere la rabbia

Il secondo appuntamento sul tema è in calendario martedì 27 febbraio a partire dalle ore 21 con "Centra-Menti", una serata in cui condividere, approfondire, attraversare la rabbia imparando a conoscerla, riconoscerla, per approfondire il suo significato dentro e fuori di noi.

Centra-Menti si terrà a partire dalle ore 21 a "La Casa di Ganesha" in Piazza Affari 7, Lecco.

Info e costi

Qui si può prenotare il proprio posto ai diversi eventi di Odaka Yoga Lecco. Per informazioni 3388641095 (Cecilia), 3341200924 (Anna).

Il costo a persona è pari a 20 euro per un solo workshop o una sola serata di Centra-Menti. Se ci si iscrive a due eventi, il prezzo è di 38 euro.

Per chi sta frequentando uno dei corsi di yoga per Odaka Yoga Lecco, il costo è di 18 euro per l'iscrizione a ciascun workshop o a una ciascuna serata di Centra-Menti.

Non è necessario aver frequentato il workshop sullo stesso tema per poter partecipare a Centra-Menti. Non è obbligatorio frequentare la serata di Centra-Menti dopo aver partecipato al workshop.