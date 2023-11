In occasione della Festa dell'Unità Nazionale, l'Amministrazione comunale con l'assessorato a Cultura e Istruzione di Mandello propone, in collaborazione con il gruppo Ana di Mandello, lo spettacolo teatrale La grande guerra... eppure si rideva con Fabio Fiori.

L'evento è stato inserito nella brochure della Rassegna Teatrale 23/24 "Mandello dal... vivo", l'ingresso però è gratuito. Lo spettacolo è uno sguardo critico e disincantato sulla Prima guerra mondiale: la storia, gli eventi, gli orrori, ma soprattutto i rapporti umani. La guerra vista attraverso gli occhi e la sensibilità dei poeti che l'hanno vissuta, come Gabriele D'Annunzio e Giuseppe Ungaretti.

Racconto su due binari

"Un attore-narratore racconta gli eventi bellici, le battaglie più cruente e significative del conflitto, incarnando di tanto in tanto alcuni personaggi durante la loro vita in trincea - spiega l'assessore Doriana Pachera - Il racconto scivola su due binari: da una parte le armi di distruzione di massa, lo scempio dei corpi sul terreno, dall'altra la testimonianza dei poeti che la guerra l'hanno vissuta da protagonisti. Morte, disperazione, fame... eppure si rideva. Si rideva con barzellette improvvisate sul fronte, si rideva di piccoli fatti realmente avvenuti. L'umorismo veniva utilizzato come difesa verso le atrocità, come arma per sopravvivere. La messa in scena dello spettacolo parte dall'analisi degli accadimenti storici, scava nei sentimenti più profondi dell'uomo, mettendone in luce i dubbi, le speranze, le paure, il desiderio di vivere nonostante tutto.

Pochi oggetti, immagini d'epoca sullo sfondo, registrazioni, rumori della guerra, un sorriso amaro, sono gli ingredienti dello spettacolo. L'invito a partecipare è rivolto soprattutto agli alunni della scuola secondaria di I grado dell'Ics A.Volta affinché conoscano anche attraverso il teatro cosa è stata la prima guerra mondiale: una guerra che ha

sconvolto il mondo intero per la sua portata di danni e per le sue nuove armi: baionette, bombe a gas, il Tnt un nuovo esplosivo potentissimo e le trincee".

La scheda

Attore e regista: Fabio Fiori

Testo scritto da Lorenzo Costa

Disegno luci e immagini: Doriana Barbé-DB Tech

Adattamento e aiuto regia: Claudia Araimo

Produzione e organizzazione: Teatro Garage