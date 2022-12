Tele, Colori e Lago: Drink, Musica & Art

Nuovo appuntamento legato all'esposizione collettiva "Tele, Colori e Lago", evento che l'organizzatore Samuele Scognamiglio ha contrassegnato con un originale "Drink, Musica & Art".

Il giorno è sabato 17 dicembre, con inizio alle 19.30; il luogo Le Officine di Pescate (nella foto).

Protagonisti saranno: per "vite di pittori" il professor Fabrizio Martinelli, che con piglio didattico e competente tratterà, in due momenti diversi, gli artisti Umberto Boccioni e lo svizzero Giacometti; per la musica il duo Montserrat e Angela La Manna; per la poesia Lina Salvi, M. Luigia Longo e Aristide Milani. Racconterà la storia dei Tarocchi Vito Pagone. Inoltre si svolgerà un omaggio allo scultore Antonio Guerra, già autore di opere apprezzate nel Lecchese, che nonostante una grave patologia invalidante continua la sua valida attività artistica.

Madrina e presentatrice dell'evento sarà Irene Cinti, "Lady the Voice", attrice e conduttrice tv che giungerà per l'occasione da Bologna. Nel corso della serata spazio anche all'impegno sociale: Cinzia Manzoni, presidente dell'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma illustrerà le attività del sodalizio.

Nella foto uno degli autori che espongono le proprie opere alla collettiva, Bruno Zugnoni. "Tele, Colori e Lago" vivrà il suo finissage venerdì 23 dicembre alle ore 19.