Terra di rosa. Vite di Rosa Balistreri

Sabato 6 maggio alle ore 21.30 a Campsirago Residenza va in scena Terra di Rosa di e con Tiziana Vaccaro che racconta con grande intensità la storia della cantante siciliana Rosa Balistreri, tra i grandi protagonisti della canzone popolare negli anni ‘70. Una donna forte e coraggiosa che con la sua voce ha denunciato e osannato, odiato e amato la sua terra.



C’era una volta una donna, che la sua terra, bella e piena di contraddizioni, se la portava dentro e la raccontava con la sua voce profonda. La terra che raccontò è la terra di una bambina che diventa donna e che da quella terra sente il bisogno di staccarsi, ma allo stesso tempo non ne può fare a meno. Terra di emigrazione, difficile viverci e sopravviverci. Il sud. Un’unica terra dalla quale non si parte mai del tutto.



Lo spettacolo racconta la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana che negli anni ‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare. Rosa, una bambina che diventerà una donna forte e coraggiosa, che non si adeguerà mai al ruolo di figlia e moglie fissato per lei dalla famiglia e dalla società. Rosa che imparerà a leggere e scrivere a 22 anni per non essere più schiava. Rosa che canterà di liberazione e rivoluzione, facendo risuonare il suo canto per tutta la Sicilia, come un urlo. Rosa che con la sua voce girerà il mondo, tenendo i piedi sempre ben piantati nella sua terra d’origine, per non perdere mai il contatto con la vita, difficile, aspra, appassionata. Vita non come vermi sotto terra, ma alla luce del sole.



“Inebriata, invasata come Rosa, Tiziana Vaccaro si impossessa della scena. Diventa maliarda, lupa, Medea. Un testo dove l’italiano si alterna al dialetto. La metrica è quella della canzone siciliana. Vaccaro spiritata, espressionista, la interiorizza in maniera spontanea.

In questo spettacolo rifinito da un incessante labor limae, ogni frase è un senso compiuto. Ogni parola è verso e parte da dentro, esattamente come il canto di Rosa. Il magnetismo della “cantatrice di Sicilia” arriva anche a chi non l’ha mai conosciuta o sentita cantare. Impossibile riprodurre con esattezza la voce straziata di Rosa Balistreri. Ma il suo silenzio dissacrante possiamo udirlo. Emozioni antiche. La donna e la bambina: gioiosa, addolorata, luminosa, profanata, autentica, senza sovrastrutture. Un testo poetico, che è riconoscimento, omaggio, identificazione. La sospensione e la commozione. La voce carnale e profonda. Voce strozzata e ribelle. Il canto libero e angosciato. Una vita fra dramma e romanzo, in cui Tiziana Vaccaro entra con rispetto. E con un misticismo terrigno che rimanda a una religiosità pagana. Mistica e sangue. La voce del popolo. Ma anche il riscatto di chi alle logiche del popolo – a volte malate – non si arrende. La fatica. Il fango. La famiglia. Il rapporto contraddittorio con la Sicilia. Terra bislacca. Terra madre da amare e maledire. Terra da cui staccarsi è impossibile anche per Tiziana Francesca Vaccaro, autrice e interprete di questo spettacolo bello e pluripremiato, che da qualche anno è anche un graphic novel.” Vincenzo Sardelli- KLP



Terra Di Rosa – vite di Rosa Balistreri

di e con Tiziana Francesca Vaccaro; aiuto regia Giovanni Tuzza; musiche Andrea Balsamo



Biglietti: 12€ / 10€ ridotto under 25, over 65, residenti di Colle Brianza

Biglietti in prevendita online: https://campsiragoresidenza.18tickets.it/event/13234

o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).



Alle ore 20.00 alla trattoria Stala del Re (adiacente a Campsirago Residenza) potete cenare, socializzare e godere del bellissimo panorama su Montevecchia e sulla vallata illuminata dalla miriade di piccole luci della città. Una vista spettacolare a 700 metri di altezza e un menù ispirato al tema dello spettacolo!

Menù:

Caponata

Parmigiana

Fetta di torta artigianale

Un bicchiere di vino, acqua e caffè



Prezzo speciale per il pubblico dello spettacolo 15€.



Prenotazione altamente entro venerdì 5 maggio. Possibilità di menù alternativi per celiaci, intolleranti al lattosio o per diete particolari.



Prenotazioni: T. 039 9276070 | Cell. 375 67 00 532 | M. info@campsiragoresidenza.it