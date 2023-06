Transizioni fest - Il momento di cambiare

Domenica 18 giugno 2023 – Transizioni Fest



10.00 SPETTACOLO TEATRALE (per adulti), con partenza da piazza Resegone:

TERRAMADRE, costruito a partire dalla conoscenza e dal dialogo con gli abitanti di Aizurro che vivono un costante rapporto con la terra. Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich intraprendono un cammino fisico, autentico, per connettersi, con il genius loci, che consentirà insieme agli spettatori di raggiungere Cascina Rapello in cui si svolgerà la performance; una rassegna oggettiva ma anche evocativa, simbolica, umana, delle sensazioni, delle storie e delle esperienze raccolte.

Progetto finanziato dal bando Smart “Life is Live” di Smart, con il contributo di Fondazione Cariplo.



Info e prenotazioni: cascinarapello@liberisogni.org - 3881996072



