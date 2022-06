Traversata del Lario 2022

Torna la Traversata del Lario tra Oliveto Lario e Mandello. L'appuntamento con la classica di fondo è per domenica 10 luglio, sulla distanza dei 1.500 metri con partenza dalla spiaggia di Onno e arrivo al porticciolo di piazza Garibaldi a Mandello e su quella dei 3.000 con partenza e arrivo sempre a Mandello.

Si tratta della 25^ edizione della mezzofondo non competitiva organizzata dalla Pro loco Mandello in collaborazione con i due Comuni coinvolti, mentre per la distanza lunga siamo giunti alla 5^ edizione. Le iscrizioni, informano gli organizzatori, sono chiuse per raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

L'imbarco per la zona partenza della gara dei 1.500 metri è alle 9.40, per non intralciare la gara dei 3.000 metri.

Il programma

Ore 7.30/9.15 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi (Giardini Pubblici) e ritiro delle sacche numerate previa consegna degli originali d'iscrizione

Ore 8 Inizio trasporto partecipanti alla Traversata Classica m. 1.500 Onno - Mandello, sull'altra sponda del lago in località "La Piana" di Onno

Ore 9.30 Ritrovo partecipanti alla Traversata Doppia m. 3.000 (breafing) Mandello-Onno-Mandello presso la spiaggia darsena Falck

Ore 10 Partenza Traversata Doppia m. 3.000 dalla spiaggia darsena Falck

Ore 10.15 Ritrovo alla spiaggia "La Piana" per breafing traversata m. 1.500

Ore 10.30 Partenza Traversata Classica m. 1500

Ore 12 Pranzo presso la Piazza del Mercato (gratuito per gli atleti)

Ore 14 Esposizione delle classifiche

Ore 14.15 Premiazioni.