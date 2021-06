Un'iniziativa originale, in grado di miscelare elementi di osservazione del respiro, consapevolezza di sé e astronomia. La proposta andrà in scena al Planetario di Lecco. Come spiegano le organizzatrici, «Un percorso alla ricerca della consapevolezza del tuo respiro, per trovare spazio nell'universo dentro e fuori di te. Partendo dall'ascolto del nostro corpo sino ad arrivare al cosmo, attraverso l'astronomia». Di ispirazione il titolo dell'iniziativa, "L'Universo dentro e fuori di me".

Il calendario dell'evento prevede quattro incontri

Mercoledì 16/06 - ore 18:30 - Introduzione al percorso

Ingresso gratuito

Mercoledì 30/06 - ore 7:30 I turno - 18:30 II turno - Consapevolezza di sé

Ingresso: 10 euro

Mercoledì 07/07 - ore 7:30 I turno - 18:30 II turno - In armonia con lo stress

Ingresso: 10 euro

Venerdì 09/07 - ore 21:00 - Conferenza - Siamo polvere di stelle

Ingresso: 6 euro

Gli incontri al mercoledì saranno tenuti da Cecilia Corti, Gruppo Astrofili Deep Space - Insegnante Odaka Yoga, e Anna Dell'Era, Dottoressa in Psicologia - Insegnante Odaka Yoga. La conferenza del 09/07 sarà tenuta da Loris Lazzati, Gruppo Astrofili Deep Space.

La partecipazione è su prenotazione (via email a planetariolecco@gmail.com). È possibile prendere parte ai singoli incontri oppure prenotare l'intero ciclo al prezzo speciale di 20 euro entro il 16/06/21.

Consigliato a un pubblico adulto. Posti limitati. Gli incontri si effettueranno al raggiungimento di un minimo di partecipanti e si svolgeranno nel rispetto della normativa sanitaria, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2. I biglietti possono essere acquistati solo in contanti.

Come prenotare

Per prenotarsi è necessario mandare una email a planetariolecco@gmail.com indicando per ogni partecipante:

- nome, cognome

- recapito telefonico e indirizzo email

- data/e dell'evento a cui si vuole partecipare

- se facente parte del medesimo nucleo famigliare

È necessario presentarsi 10 minuti prima dell'inizio dell'evento.

Le email inviate dopo il giorno antecedente all'evento potrebbero non essere riscontrate.

La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti ad altre persone. Si verrà ricontattati e solo in caso di conferma la prenotazione sarà considerata valida.

L'accoglienza scatterà a partire da mezz'ora prima dell'evento; dopo aver verificato la temperatura con appositi strumenti, ai partecipanti sarà chiesto di siglare il modulo per confermare la presenza in loco, contestualmente si provvederà a gestire il pagamento dei biglietti con accompagnamento al posto di pertinenza. Mascherina obbligatoria durante l'evento. Verranno utilizzati indirizzo email e recapiti forniti per eventuali ulteriori comunicazioni connesse esclusivamente all'evento.

