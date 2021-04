Dopo cena in vacanza nel sistema solare

Se fosse possibile andare in vacanza nel sistema solare quali sarebbero le mete più gettonate? Una vacanza all'insegna dell'adrenalina o del relax?

Nel "dopo cena" del Planetario di Lecco, venerdì 16 aprile, Loris Lazzati darà tutte le indicazioni necessarie per non sbagliare la meta prescelta e sarà accompagnato in questo viaggio da Cecilia Corti.

L'appuntamento si terrà alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook del Planetario di Lecco oppure sul relativo canale Youtube. Possibile, come sempre, intervenire durante la diretta ponendo domande o curiosità ai relatori.