La famiglia Manzoni, lettura a più voci in biblioteca

L’associazione "Leggere per Gioco", in collaborazione con la biblioteca civica e il Comune di Valgreghentino, invitano a partecipare all’evento “La Famiglia Manzoni”. Sarà una lettura a più voci su Alessandro Manzoni e la sua famiglia, in occasione dei 150 anni dalla morte del grande scrittore.

L'appuntamento è in programma per domenica 21 gennaio alle ore 17 nella biblioteca civica di via Luigi Tavola, 6.