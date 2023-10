Pianoforte a 4 mani a Varenna

Ventunesimo appuntamento con il Lake Como Varenna Festival, giunto alla sua quarta edizione. La musica del "Pianoforte a 4 mani" proposta da Davide Valluzzi e Lucia Veneziani allieterà il pubblico sabato 7 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni. L'ingresso è libero. Saranno proposte melodie di Vivaldi, Mozart, Saint-Saens, Poulenc, Ravel e Liszt.

Il duo pianistico formato da Lucia Veneziani e Davide Valluzzi

Il duo pianistico formato da Lucia Veneziani e Davide Valluzzi, dopo aver conseguito col massimo dei voti la laurea di secondo livello in pianoforte presso il conservatorio Piccinni di Bari, rispettivamente con i maestri Gregorio Goffredo e Maurizio Matarrese, fa il suo debutto nel 2014, nel florido ambiente artistico culturale della città di Oulu, in Finlandia. Da subito hanno scoperto di poter combinare i propri talenti musicali in maniera estremamente naturale, lavorando su un repertorio vario e stimolante, spaziando da autori classici come Mendelssohn, Mozart, Poulenc, Saint-Saens, ad autori più moderni, sfociando anche nel repertorio moderno e jazzistico, come Mike Cornick, Ligeti, Gershwin, Piazzolla.

I premi e l'intensa attività concertistica

Successivamente in Italia e all’estero hanno partecipato a numerosi concorsi internazionali, classificandosi sempre tra i primi posti, tra cui spiccano, tra gli altri: international music competition Pietro Argento, Grand prize Virtuoso, Parigi 2019 (primo premio); Concorso pianistico nazionale Giulio Rospigliosi, Lamporecchio 2019 (primo premio assoluto); concorso pianistico internazionale Danubia Talents, Vienna 2018 (primo premio); XIII concorso musicale Città di Filadelfia, Tropea 2022 (primo premio assoluto).

Inoltre di recente si sono esibiti per l’accademia Filarmonica di Bologna presso la sala Mozart, in seguito per la Ravello concert Society, per la Società Umanitaria di Milano, per il Teatro Bolivar di Napoli. Attualmente il duo continua la sua intensa attività concertistica, ampliando il proprio repertorio e sviluppando una musicalità e una complicità sempre più efficaci e ricercate.