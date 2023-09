Passeggiata gastronomica a Varenna con i Lions

Prezzo non disponibile

"Passa la giornata con noi, visita Varenna con le sue magnifiche ville, i giardini e il lago. Al tuo pranzo ci pensiamo noi! E ci aiuterai a donare un cane guida a una persona non vedente". Nelle parole dei portavoce del Lions club Riviera del Lario, guidato dal presidente Fabrizio La Marca Contorni, è ben riassunto lo spirito e il valore, sia aggregativo che benefico, dell'iniziativa in programma domenica 24 settembre con ritrovo alle ore 10 nella centralissima piazza San Giorgio a Varenna.

Ci sarà anche una dimostrazione di cani guida

Si tratta della Passeggiata gastronomica - Gastronomic walk - giunta alla sua 22esima edizione. A proporla sono come sempre i volontari Lions, ricordando che le offerte raccolte saranno destinate alla donazione di un cane guida per un non vedente.

La camminata prevede dalle ore 10 alle 14.30 l'acquisto dei carnet e la visita ai giardini di Villa Monastero e Villa Cipressi. Sarà inoltre possibile visitare il museo Scanagatta da poco ristrutturato. Per le 11.20 è invece in programma una dimostrazione di addestramento dei cani guida sempre in piazza San Giorgio, mentre dalle 12 alle 16.30 sarà aperto il mercatino con passeggiata a lago.

Poco dopo mezzogiorno apriranno anche le postazioni gastronomiche in zona imbarcadero e in piazza San Giorgio con aperitivi, gnocchetti, polenta taragna, salsicce, formaggi, dolci e bevande. Gli organizzatori (nella foto sopra il team Lions della passata edizione) ringraziano gli sponsor e invitano tutti a partecipare a questa giornata speciale e solidale nella perla lecchese del lago.