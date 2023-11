Il Magico Inverno in una villa simbolo della Brianza lecchese

Un weekend per conoscere Villa Greppi e il suo patrimonio storico-artistico e, contemporaneamente, andare alla scoperta di realtà artigianali made in Brianza e degustare prodotti enogastronomici locali.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre Villa Greppi apre le sue porte al “Magico Inverno”, iniziativa promossa dal consorzio brianteo Villa Greppi con direzione artistica dell’associazione Brig - cultura e territorio in collaborazione con WeLocal e il sostegno di fondazione Cariplo. Una due giorni che unisce agli eventi culturali la possibilità di visitare gli stand di Welocal Market XMas Edition, con alcuni tra i migliori produttori hand made e food del territorio ospitati, per l’occasione, negli spazi della villa situata nel cuore della Brianza lecchese.

Il programma

Scorrendo il programma, si parte sabato mattina alle ore 9.45 con il saluto istituzionale di Lucia Urbano, presidente del consorzio brianteo Villa Greppi. Poi, dalle 10, l’apertura ufficiale di Welocal market XMas edition, che fino alle 21 porterà nell’antico granaio di Villa Greppi una selezione di prodotti artigianali - dai gioielli agli accessori, passando per i cosmetici bio - e prodotti agricoli ed enogastronomici a km zero, dai formaggi ai salumi, dal miele alla birra artigianale.

Tra arte e storia

Fissato per le 17.30 nel complesso delle Scuderie, invece, l’approfondimento dal titolo "La lunetta di Villa Greppi e la natività tra 500 e 600 nella Storia dell’arte", conferenza a cura di Manuela Beretta di Brig dedicata alla tela restaurata della chiesetta di Villa Greppi raffigurante la Sacra Famiglia. A partire da quest’opera, straordinariamente esposta, si spazierà tra il XVI e XVII secolo, alla scoperta di come è stato raffigurato il tema della Natività. (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite mail entro il giovedì precedente ad attivitaculturali@villagreppi.it).

Si riparte alle 9 di domenica 3 con una nuova giornata di Welocal Market XMas Edition (chiusura in programma per le 20) e, alle 10.30, con "Villa Greppi e la sua storia", visita guidata a cura di Laura Caspani di Brig alla scoperta del giardino all’italiana, del parterre della carpineta e di alcuni ambienti interni del piano nobile della Villa.

I giocattoli di Babbo Natale

Infine, alle 15 di domenica, un appuntamento pensato per i più piccoli: si tratta de "I giocattoli di Babbo Natale", animazione e laboratorio destinato a bambini dai 3 ai 10 anni, a cura di Elena Perego. Dopo la lettura di racconti con tema la misteriosa scomparsa di giocattoli di Babbo Natale, ai partecipanti sarà chiesto di recuperare quanto rubato: un’occasione per provare giochi tradizionali e non tecnologici e per cimentarsi, infine, nella costruzione di un giocattolo natalizio. Per informazioni e adesioni: consorzio brianteo Villa Greppi, attivitaculturali@villagreppi.it, telefono 039 9207160, www.villagreppi.it