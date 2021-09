Torna Ville Aperte in Brianza. Nel fine settimana del Gran Premio di Formula 1 è stata inaugurata anche la 19esima edizione dell’imponente kermesse culturale e artistica che coinvolge centinaia di siti della Brianza, tra le province di Monza e di Lecco. Nei fine settimana compresi dal 18 al 26 settembre, con una estensione al 2/3 ottobre 2021 in 84 Comuni di 5 province (36 per Monza e Brianza, 27 per Lecco, 13 per Como, 6 per la Città Metropolitana di Milano, 2 per Varese) saranno proposte visite guidate a 155 siti pubblici e privati - tra ville e palazzi, parchi e giardini, chiese e musei - 72 eventi (31 eventi dedicati a Dante; 35 eventi promossi dai Partner; 6 performances per bambini) e 27 itinerari. E per la prima volta l’esposizione di due importanti opere d’arte, il coinvolgimento del Liceo Musicale Zucchi di Monza con 4 concerti ed 1 spettacolo teatrale itinerante.

Numerosi i nuovi beni che apriranno in questa edizione di Ville Aperte. Spostandosi verso la provincia di Lecco, tra le novità di Ville Aperte 2021 da non perdere, A Merate, la settecentesca Villa Subaglio, e la visita guidata del Lago di Pusiano a bordo del battello Vago Eupili. Durante il tour guidato si potrà conoscere la storia del borgo di Bosisio Parini, che ha dato i natali al poeta Giuseppe Parini e al pittore neoclassico Andrea Appiani. Il battello circumnavigherà l’Isola dei Cipressi e si potranno fotografare gli animali esotici che abitano questo piccolo angolo di paradiso.

A Imbersago, invece, in occasione di Ville Aperte in Brianza, il Comune in collaborazione con la pro loco e i volontari della Galleria del Premio Morlotti, si potrà ammirare le opere esposte nella Galleria del Premio Morlotti all’interno del Palazzo Comunale.

Si segnala, inoltre, l’iniziativa “Imbersago paese della Divina Commedia – In viaggio con Dante”: un esclusivo percorso a cielo aperto, composto da 17 suggestive tappe caratterizzate da appositi pannelli turistici e altrettanti pannelli danteschi, che richiamano alcuni dei versi più belli della Divina Commedia.

Tra le novità di questa edizione l’itinerario “Garlate, un paese dal cuore di Seta”, un viaggio tra filande, ricchi palazzi e corti medievali delle antiche vie di Garlate, sulla sponda dell'omonimo lago, alla scoperta di una comunità che viveva tra corti rurali di epoca medievale e settecentesche fabbriche di seta.

Da non perdere la visita al centro storico di Perego, una suggestiva passeggiata che mostrerà dall’alto il centro abitato del paese per poi addentrarsi attraverso gli antichi

tracciati verso la torre dell’XI secolo e l’antica chiesa di fondazione medievale che ancora custodisce dei lacerti del XVII secolo.

Infine, si segnala l’itinerario “Tra le ville e le antiche chiesine di Santa Maria Hoè”, un percorso itinerante che partirà dal “Castello” di Hoè Superiore, con la visita all’antica chiesina in cui è presente l’antico affresco del 1280 che raffigura Veronica recante il Santo telo con il volto di Cristo, considerato uno delle prime iconografie superstiti e più antiche a livello europeo che identificano la santa in atto di estendere il telo.

Nel resto della Lombardia

Per la provincia di Monza e Brianza sarà visitabile il Teatrino di Corte e la Cappella Reale della Reggia di Monza, situati entrambi sull’ala laterale sinistra della Villa Reale, veri e proprio gioielli nascosti. Il Parco di Monza sarà protagonista di alcune visite guidate delle sue Cascine (Cascina Costa Alta, Cascina Frutteto e Cascina Mulini Asciutti) a cura delle associazioni del territorio. Durante la visita guidata alla Cascina Costa Alta sarà raccontata la storia della Cascina e del Parco e successivamente si svolgeranno i laboratori per bambini; la visita alla Cascina Frutteto sarà introdotta, invece, da una performance musicale a cura del Liceo musicale Zucchi di Monza. Infine, la visita alla Cascina Mulini Asciutti prevedrà un percorso intorno al fiume e al mulino ottocentesco recentemente restaurato con la descrizione della giornata tipo del mugnaio, il funzionamento del mulino ad acqua, il forno e i diversi ambienti della cascina.

Nella campagna tra Brugherio e Cernusco sul Naviglio, vicino al parco pubblico di Increa, sorge invece il Complesso della Chiesa di S. Maria Immacolata, Villa Tizzoni Ottolini e Cascina Increa, un raro esempio superstite di edilizia rurale del Rinascimento, mentre al Parco di Villa Fiorita sarà possibile assistere ad una divertente narrazione teatrale con l’interazione del pubblico, per far riscoprire la ricchezza di un patrimonio naturale e culturale tutti i giorni sotto i nostri occhi.

Tra i nuovi beni che apriranno al pubblico anche Villa Zoja a Concorezzo, che al suo interno ospiterà una mostra costituita dalle fedeli riproduzioni dei mosaici presenti a Ravenna, e la Biblioteca Capitolare “Paolo Angelo Ballerini” a Seregno, che conserva più di 11.000 volumi antichi (dal 1474) di ogni genere, oltre a collezioni di riviste e fondi archivistici, fra cui quelli degli architetti O. Cabiati e L. Brambilla.

Tra gli itinerari di questa edizione da non perdere “Bike&Streetart: in bicicletta alla scoperta dell’arte urbana contemporanea”, un divertente itinerario in bicicletta, all’insegna del colore: partendo dalla stazione di Monza si raggiungeranno alcuni murales realizzati in anni recenti da artisti contemporanei. Sempre in bici sarà possibile scoprire le Cascine del Parco di Monza.

A Triuggio, invece, l’itinerario “La Brianza dimenticata: archeologia industriale lungo il Lambro” permetterà di fare un salto nel passato alla ricerca delle tracce di lavori dimenticati lungo il Lambro. Una passeggiata tra bosco e fiume, immersi in luoghi un tempo ricchi di mugnai e operai, campari e scalpellini, famiglie che hanno trasformato il territorio, che guardavano al fiume come fonte di energia, risorse, materiali.

Nella provincia di Como tra le novità di Ville Aperte 2021 la Filanda Atelier di Salvatore Fiume a Canzo, un edificio ottocentesco nato a vocazione industriale e progressivamente trasformato in studio dallo stesso Salvatore Fiume. A Turate, invece, due nuovi beni da visitare: Palazzo Pollini e il Santuario di S. Maria in campagna.

Tra gli itinerari da non perdere a Inverigo la passeggiata alla scoperta della storica Tenuta Pomelasca, antica proprietà agricola della famiglia Sormani "e Il paese delle Ville" - Dal cinquecentesco Santuario di S.M. della Noce fino a Villa Cagnola, una camminata lungo i viali storici di Inverigo, alla scoperta del famoso “paese delle ville di delizia”, tra sorprendenti dimore storiche, antichi luoghi di culto e meravigliosi scorci di Brianza. Infine, a Pusiano da scoprire l’itinerario – percorso “Segantini in Brianza”, un’esposizione permanente di 13 riproduzioni di opere del maestro del divisionismo italiano, allestita tra le vie di Pusiano.

Per la provincia di Milano a Cinisello Balsamo due nuove ville aperte per questa edizione: Villa Di Breme Gualdoni Forno e Villa Casati Stampa.

La Villa Di Breme Gualdoni Forno è una villa nobiliare settecentesca inserita all'interno della porzione occidentale dell'abitato storico di Balsamo, mentre Villa Ferrari Casnedi Casati Stampa di Soncino è una villa nobiliare seicentesca che sorge all'estremità settentrionale dell'antico abitato di Balsamo, in piazza Soncino.

Merita una visita anche Casa Bassi a Trezzo, nobile dimora storica risalente al XVI secolo che da più di quattro secoli è rimasta nella stessa famiglia.

Tra gli itinerari si segnala “Arte e Cultura nel Parco del Ticino”, un percorso a piedi che si snoda attraverso il nucleo storico della frazione Castelletto di Cuggiono, località rivierasca del Naviglio Grande. I partecipanti saranno guidati alla scoperta dei beni culturali e naturalistici del territorio facente parte del Parco del Ticino.

Infine, tra le novità 2021 nella provincia di Varese, Villa Borletti con il suo Parco e la Chiesa di S. Giorgio, in cui un profondo restauro statico e artistico, degli anni 2014-2015, ha riportato alla luce elementi nascosti, fra cui una crocifissione del XIV secolo.

A Civate e Valmadrera

Luce Nascosta invita alle visite guidate nei siti di Valmadrera e Civate: l'Orto Botanico del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera e la Casa del Pellegrino di Civate. Le visite si terranno il 19 e il 26 settembre 2021.

L'Orto Botanico ospita oltre mille specie di piante officinali e aromatiche da tutto il mondo e flora montana locale. Sorge presso l' attuale Centro Culturale nel luogo in cui i Fatebenefratelli, presenti a Valmadrera dal XVIII secolo, coltivavano le erbe medicinali per la loro attività assistenziale. Gli edifici che compongono il Centro Culturale, sorti tra il XIV e XVIII, conservano ancora in buona parte la loro struttura originaria. Accesso da via Fatebenefratelli, Valmadrera. Ampio parcheggio e ingresso gratuito. Necessario il green pass.

Utilizzata nel medioevo come luogo d'accoglienza dei pellegrini che giungevano al monastero di Civate, a partire dal XV° secolo la Casa del Pellegrino è stata decorata con un ciclo di affreschi di storie di caccia e di amor cortese: nelle camere pictae completamente decorate dame, cavalieri, falconi e ghepardi si stagliano su un fondo rosso intenso, facendo rivivere simboli e rituali della fine del Medioevo. Sarà visibile anche l'affresco della terza camera, recentemente scoperto e restaurato.

Accesso da Piazza Antichi Padri, Civate. Ampio parcheggio per le auto; da via Provinciale imboccare via Del Roccolo e a seguire Via Giovanni Paolo II. L'ingresso (costo 5 euro) alla Casa del Pellegrino si trova di fianco alla Chiesa Parrocchiale di Civate (cancello a sinistra della facciata). Anche in questo caso il green pass è necessario.