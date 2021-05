Indirizzo non disponibile

Venerdì 28 maggio alle 14.30 presso l'auditorium "Sorelle Villa" - Spazio Teatro Invito, l'Amministrazione comunale organizza "Il virus del talento", un incontro con le scuole lecchesi per raccontare il percorso avviato nei mesi della pandemia e le iniziative messe in campo da insegnanti, studenti e famiglie per contrastare la distanza imposta dal virus e riaccendere percorsi educativi innovativi.

Sul palco di Teatro Invito si alterneranno i racconti di studenti della scuola primaria e secondaria, ad ascoltarli gli assessori Alessandra Durante (Famiglia e politiche giovanili) ed Emanuele Torri (Educazione, sport e scuola) che al termine dell'incontro presenteranno i prossimi passi del Patto per la Comunità educante.

L'accesso alla sala sarà contingentato per misure anti-Covid, chi volesse avere maggiori informazioni può scrivere una mail a comunitaeducante@comune.lecco.it.