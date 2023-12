"Natale a Chiuso" con visita guidata al museo del Beato Serafino e mercatino del riuso. L'associazione Amici del Beato Serafino organizza infatti nel rione lecchese una doppia iniziativa aperta a tutti, in programma per sabato pomeriggio 16 dicembre: alle 15.30 avrà inizio la visita guidata al museo dedicato a Serafino Morazzone, mentre dalle 14.30 alle 17 sarà possibile visitare il mercatino del riuso presso l'ex cinema Amici, alla ricerca di regali originali, curiosi ed ecologici.

Il ritrovo per i partecipanti alla visita guidata è alla statua del Beato Serafino all'angolo tra via del Sarto e via ai Mulini a Chiuso, quartiere di Lecco. La visita è gratuita, con la possibilità di lasciare un'offerta libera. Il mercatino del riuso con oggetti, libri e abbigliamento in cerca di una seconda vita, sarà aperto nei locali dell'ex cinema Amici, attiguo al punto di ritrovo per la visita guidata. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo email: museobeatoserafino@gmail.com

Il museo dedicato al "buon curato di Chiuso"

Il museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell'edificio abitato per 49 anni da don Serafino (1747-1822). Nel 1773, appena ordinato sacerdote, don Serafino raggiunse Chiuso, la sua parrocchia di destinazione, e non la abbandonò più. Il museo accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva per questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano.

La canonica di Chiuso è a pieno titolo tra i luoghi manzoniani più autentici di Lecco. Nella sala principale è conservato un affresco del 1867 di Casimiro Radice, che rappresenta la conversione dell'Innominato, scena dei Promessi Sposi ambientata da Manzoni proprio nella canonica del suo amico "buon curato di Chiuso", celebrato esplicitamente nella prima edizione del romanzo.