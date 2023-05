La visita è promossa dalla delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e condotta da Luigi Rosci.

Appuntamento per sabato 13 maggio.

Sono previsti due gruppi di visitatori di 26 persone ciascuno.

L’appuntamento è nel cortile della Biblioteca Civica di via Bovara, alle ore 10.00 per il primo gruppo, il secondo gruppo si ritroverà alle ore 10.30, guidato da un esperto di storia lecchese. La visita dura circa 2 ore.

Prenotazioni alla biglietteria di Villa Manzoni, oppure telefonando allo 0341 481108.

Gli orari della biglietteria sono:

- il martedì dalle 10.00 alle 14.00

- dal mercoledì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00

chiuso il lunedì.

La storia dei sotterranei di Lecco

L'intero centro di Lecco conserva e, in molti casi, nasconde i resti del castello in riva al lago, costruito, nella prima metà del Trecento, da Azzone Visconti e potenziato poi, anche con postazioni cannoniere, dagli Sforza tra la fine del Quattrocento e il secolo successivo. Al tempo de “I promessi sposi” (1628-1630) il castello era sotto il dominio spagnolo: è citato nella prima pagina del romanzo.

Il percorso della visita conduce a luoghi sotterranei: la galleria sotto le mura nelle pertinenze della Biblioteca Civica di via Bovara e la base del campanile di San Nicolò, che era una postazione cannoniera. Si sale anche alla sommità della Torre Viscontea. Questi luoghi non sono normalmente accessibili.