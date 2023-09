I 5 consigli per rendere unico un magnifico weekend estivo

Sarà di nuovo, dopo la pioggia della scorsa settimana, un weekend gradevole dal punto di vista del meteo, l'ideale per godersi giornate in esterna o in qualche manifestazione. Nel territorio non mancheranno gli eventi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 1 settembre 2023 a domenica 3 settembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SONICA FESTIVAL - Musica e food. Torna Sonica Festival con la diciannovesima edizione. Appuntamento giovedì 31 agosto, venerdì 1 settembre e sabato 2 settembre a Mandello del Lario, in piazza del mercato (via Medaglie Olimpiche Mandellesi).

CINEMA - Torna il cinema, che in realtà non si è mai fermato, ma riaprono diverse sale della provincia di Lecco per la nuova stagione autunnale. CENA IN BIANCO - A Cesana Brianza arriva la cena in bianco. Appuntamento per sabato 2 settembre in piazza Borromeo, con inizio fissato per le ore 18. VISITA AL CAMPANILE - Nuovo appuntamento con la visita guidata alla scoperta del centro di Lecco, con i suoi monumenti e sculture che arricchiscono piazze e lungolago. La data da segnare in rosso sul calendario è il 2 settembre. VOLLEY BENEFICO - "Uniti si può" è il claim che lancia il primo torneo di beach volley in programma il 2 e 3 settembre sui nuovi campi del Centro Sportivo Comunale “Al Bione” In Sport Lecco.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.