Prezzo 5 euro per gli adulti; 2 per i minorenni sopra i sei anni

Nuovo appuntamento con la visita guidata alla scoperta del centro di Lecco, con i suoi monumenti e sculture che arricchiscono piazze e lungolago. Al termine dell'itinerario si salirà sui 400 gradini del campanile della basilica di San Nicolò per guardare dall'alto la città e il lago, abbracciati dalle montagne circostanti. L'appuntamento è per il 2 settembre alle 9.45.

L'esperienza

Visita guidata alle architetture e sculture del lungolago e del centro storico con, al termine, la salita al Campanile di San Nicolò. Il fine di questo itinerario è far scoprire le bellezze di Lecco (monumenti, sculture, paesaggio) che arricchiscono sia il lungolago che le piazze del centro storico che si affacciano sul Lario, ammirandole da visuali diverse: dalla riva del lago e dal cielo.

Durante la visita ci sarà una sosta panoramica sulla piattaforma posta vicino alla riva del lago. Durante il percorso la guida segnalerà le architetture civili e religiose realizzate da Giuseppe Bovara, architetto famoso di Lecco che ha segnato la storia della città e che ha donato alla chiesa di San Nicolò un torrione circolare di metà Quattrocento, utilizzato come cannoniera all'epoca degli Spagnoli e che è servito come base del campanile di Lecco, realizzato nel 1881 su progetto dell'architetto Gattinoni sino alla base dell'orologio e completato nel 1904 in stile neogotico dall’architetto Ceruti.

Il giro si conclude proprio con la salita al campanile (più di 400 gradini). Dalla cella campanaria, per i più coraggiosi, sarà possibile salire alla balconata che circonda la parte alta del campanile e ammirare un paesaggio mozzafiato "dal cielo, al lago, alle montagne". Durante la salita sono garantite spiegazioni delle guide. La visita è sconsigliata a persone con disturbi cardiaci, vertigini o claustrofobia. La passeggiata, esclusa la salita al Matitone, misura circa un chilometro.