Cinema | Tra prime visioni e rassegne all'aperto: dove, quando e cosa vedere

Il cinema c'è ancora, anche a fine luglio. Riassumiamo l'offerta nel nostro territorio tra prime visioni che continuano in qualche sala, titoli di cineforum e rassegne all'aperto.

Cinema Bellano

A Bellano proseguono le prime visioni, ma spazio anche alla rassegna "Cinema sotto le stelle e che cinema!"

Sabato 22/07 The Flash ore 21 (prima visione)

Domenica 23/07 The Flash ore 21 (prima visione)

Lunedì 24/07 The Flash ore 21 (prima visione)

Mercoledì 26/07 Le otto montagne ore 21

_____________________

Calolziocorte

Al Monastero del Lavello proiezione all'aperto nell'ambito del progetto Giovani Competenti Lucid Dreams.

Martedì 25/07 Ladybird ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Al cinema Ferrari ultimo weekendi di programmazione prima della pausa estiva.

Giovedì 20/07 Il Sol dell'Avvenire ore 21*

Venerdì 21/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Part One ore 21 (prima visione)

Sabato 22/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Part One ore 21 (prima visione)

Domenica 23/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Part One ore 21* (prima visione)

* ingresso a 3,50 euro

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 21/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21.15 (prima visione)

Sabato 22/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21.15 (prima visione)

Domenica 23/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21.15 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi Osnago

A Osnago rassegna estiva all'aperto " E per tetto un cielo di stelle" della Sala Sironi in collaborazione con il Comune di Osnago e la Barz and Hippo.

Sabato 22/07 Emily ore 21.30*

Domenica 23/07 Emily ore 21.30*

* ingresso a 3,50 euro

_____________________

Valgreghentino

Nella frazione di Parzanella Superiore cinema all'aperto: proiezione nell'ambito del progetto Giovani Competenti Lucid Dreams.

Venerdì 21/07 La Crociata ore 21