Forse non è mai successo in passato, o quanto meno non accadeva da molto tempo, ma le fortissime richieste hanno portato alla prolungata permanenza nelle sale del film di esordio alla regia di Paola Cortellesi. C'è ancora domani è fuori da ormai diverse settimane ed è un ottimo segnale per il cinema italiano, oltre che per il nostro territorio. In questi giorni lo si potrà guardare in ben sei sale, per un totale di 23 proiezioni! Come titolo di prima visione consigliamo un film di animazione diretto da Benjamin Renner.

La trama di Prendi il volo

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli - il figlio adolescente Dax e la papera Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull'altro - e su se stessi - di quanto avessero mai pensato.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Ancora in sala C'è ancora domani, proiettato ormai da più di un mese. Spazio anche a un titolo di animazione e all'ultimo appuntamento con la rassegna autunnale del giovedì.

Giovedì 30/11 Houria ore 21

Venerdì 01/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 02/12 Prendi il volo ore 18 (prima visione)

Sabato 02/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 Prendi il volo ore 18 (prima visione)

Domenica 03/12 C'è ancora domani ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone prosegue la proiezione del nuovo film di Antonio Albanese, Cento Domeniche. Lunedì torna in sala un classico, il capolavoro restaurato di Wim Wenders Il cielo sopra Berlino.

Giovedì 30/11 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Venerdì 01/12 Cento domeniche ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 02/12 Maurice - Un topolino al museo ore 15.30

Sabato 02/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 Cento domeniche ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/12 Il cielo sopra Berlino ore 21

Martedì 05/12 Mixed by Erry ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 06/12 Oppenheimer? ore 15, orer 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 30/11 The quiet girl ore 21

Domenica 03/12 Trolls 3 - Tutti insieme ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 30/11 Il sapore della felicità ore 21

Venerdì 01/12 Il sapore della felicità ore 21

Sabato 02/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 Cento domeniche ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 05/12 Io capitano ore 21

Mercoledì 06/12 Io capitano ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 02/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 C'è ancora domani ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Sabato 02/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Sabato 02/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Domenica 03/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 30/11 Foto di famiglia ore 15, ore 21

Venerdì 01/12 Mi fanno male i capelli ore 21

Sabato 02/12 C'è ancora domani ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 C'è ancora domani ore 16, ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/12 Mi fanno male i capelli ore 21

Martedì 05/12 C'è ancora domani ore 15* (prima visione)

Martedì 05/12 Serata dibattito di cine-adozione ore 21** (ingresso libero)

Mercoledì 06/12 C'è ancora domani ore 21* (prima visione)

* ingresso per tutti a 5 euro

** ingresso libero, con Liliana Colombo, docente ed esperta di cinema e Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 01/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 02/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 C'è ancora domani ore 18 (prima visione)

Lunedì 04/12 Nata per te ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 30/11 Conversazioni con altre donne ore 21

Sabato 02/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 30/11 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Sabato 02/12 Cento domeniche ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 03/12 Cento domeniche ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 04/12 Emily ore 15, ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 02/12 Comandante ore 21* (prima visione)

Domenica 03/12 Comandante ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 04/12 Enzo Jannacci - Vengo anch'io ore 21

Mercoledì 06/12 Il popolo delle donne ore 21**

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** con presentazione e commento di Monica Naldi - Barz and Hippo, distributrice del film - e di Maddalena Colombo