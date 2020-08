Cosa fare nel weekend di Ferragosto a Lecco e provincia

Cosa fare a Ferragosto? Per chi ha rinunciato a partire in vacanza, e trascorrerà nel Lecchese la festività estiva, non mancano gli appuntamenti da seguire con interesse, in questa bella stagione 2020 decisamente particolare e segnata dal distanziamento sociale seguito all'emergenza sanitaria per Covid-19. Nella nostra guida vi consigliamo alcuni eventi scelti dalla redazione.

SUMMER PARTY ALL'ORSA - Latino americano, disco e karaoke venerdì sera all'Orsa Maggiore di Pradello per introdursi alla notte di Ferragosto.

SAGRA DELLE SAGRE - Si comincia con la "regina" di agosto, la Sagra delle Sagre che va in scena a Pratobuscante, in Valsassina, e che fra sabato e domenica regalerà il proprio clou con le ultime due giornate di fiera e iniziative.

VILLA MONASTERO - Ferragosto nella splendida cornice di Villa Monastero, che offre ai visitatori la possibilità di scoprire le sue bellezze e ammirare la splendida vista sul lago in orario serale.

DJ RED SOUNDSYSTEM - Due giorni di dj set con svariati generi musicali nella terrazza naturale, decisamente suggestiva, del Porto di Santa Cecilia a Dervio. Spazio ai dj di Red Sound.

UNA CENA DI MEZZA ESTATE - Gran finale dei festeggiamenti il 16 agosto, domenica, con Una cena di mezza estate sul lungolago di Malgrate.

Gite ed escursioni

Chi volesse concedersi un'escursione può armarsi di pazienza (e di mascherina), visto l'incredibile afflusso di questo periodo, e recarsi alle Pozze di Erve dove è stata istituita una speciale navetta, oppure lungo il Sentiero del Viandante che sul lago offre tantissimi spunti di interesse. La vera sfida, in questi casi, è alzarsi presto, affrontare il traffico di Ferragosto e trovare un parcheggio in cui lasciare la propria vettura, oppure affidarsi ai treni.

Queste le farmacie di turno aperte nel fine settimana.