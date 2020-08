Tutti pazzi per le pozze, anche in settimana si registra il tutto esaurito

Non solo nei week-end, le ormai celebri pozze di Erve registrano il tutto esaurito anche in settimana. Ieri, martedì, e oggi, mercoledì 12 agosto, i posteggi in paese erano già pieni a mezzogiorno, con un afflusso già massiccio alle 9 del mattino, come conferma Johann Michael Valsecchi, operaio del Comune e volontario della Protezione civile operativo anche in queste ore per regolamentare il passaggio e le soste. Il motivo? Sempre lo stesso: il desiderio di fare un tuffo e rinfrescarsi nelle pozze d'acqua del torrente Gallavesa, meta turistica sempre più ambita.

«Non si era mai vista un'estate con così tante persone, mai in passato le pozze di Erve avevano registrato un simile afflusso - conferma Valsecchi - Un fenomeno che si amplifica nei week end, ma anche in questi giorni infra settimanali abbiamo dovuto sistemare il cartello dei parcheggi esauriti. I visitatori arrivano soprattutto dalla zona lecchese e dalla Bergamasca, ma anche da altre città lombarde come Varese o Milano».

Ora l'attenzione si sposta sulla giornata di Ferragosto: per il momento il servizio del bus navetta è confermato solo per domenica 16 e non per sabato 15. In entrambi i giorni del fine settimana saranno mobilitati gli operatori del Comune di Erve, i colleghi di Calolzio, i volontari della Protezione civile e i Carabinieri in congedo turnandosi lungo le strade per evitare disagi e soste selvagge.

