Workshop "Divenire: fluire nel cambiamento". L'evento si svolgerà sabato 30 settembre dalle ore 11 nei locali de "Lo Studio" in via Rivolta 19 a Lecco.

L'occasione è propizia per prendersi un momento per se stessi; connettersi con sé per lasciarsi andare; ritrovare nuove energie. La pratica è aperta a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga, e sarà a cura di Cecilia Corti e Anna Dell'Era di Odaka Yoga Lecco.

Tutte le informazioni utili

La prenotazione è obbligatoria attraverso questo modulo. Anna e Cecilia raccomandano gli interessati di partecipare con abbigliamento comodo e portare il proprio tappetino (in caso non lo si avesse è opportuno avvisare).

Il costo a persona è pari a 20 euro. Il pagamento può essere effettuato prima con bonifico o con contanti il giorno stesso.

L'attività formativa

Anna Dell'Era e Cecilia Corti, istruttrici Odaka yoga, tengono i corsi da settembre nei seguenti giorni nei locali de La Casa di Ganesha in piazza Affari 7 a Lecco: lunedì 12.45, martedì 18.30-19.45, giovedì 18.30-19.45, venerdì 9.00.

Per informazioni odakayogalecco@gmail.com, Anna 3341200924; Cecilia 3388641095.