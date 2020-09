Torna nel Lecchese il "dog massage"

All'asilo per cani di Merate torna il corso di dog Massage, pensato per il benessere dei cani e per affrontare lo stress degli ultimi mesi così complicati.

Di che cosa si tratta? Il dog massage è una disciplina che si è sviluppata negli Stati Uniti a partire dagli anni '90 e che sta lentamente prendendo piede anche in Italia grazie a specialisti appositamente formati in accademie di tutto rispetto. Questo tipo di massaggio si applica per promuovere il benessere e la salute generale del cane portando a diversi benefici quali la riduzione di stress e ansia, il rilassamento, la produzione di endorfine oppure il mantenimento di una buona postura.

Teoria e pratica

Come sarà strutturato il corso? Si tratta di un corso unico nel suo genere perché adatto a tutti, utile, divertente e in grado di fornire degli strumenti da utilizzare nell'immediato con i cani una volta terminata la giornata. Sarà bello passare una piacevole domenica assieme di puro relax per ricaricare le energie e prepararsi a ripartire con le attività di sempre.

Si alterneranno momenti di approfondimento della disciplina a simulazioni pratiche di massaggio sotto l'attenta guida di Silvia, specialista del settore diplomata all'illustre accademia Equissage.

«Questo seminario vuole essere una soluzione pratica per aiutare i proprietari dei nostri amici a quattro zampe a interagire con il proprio cane e ad aiutarlo ad attraversare alcuni momenti stressanti che si possono presentare nello stare al nostro fianco» commenta la specialista, che aggiunge: «Sicuramente passeremo una piacevole giornata assieme, circondati da altri amanti cinofili come noi e con il nostro cane: impareremo a consolidare il nostro rapporto, ad ascoltarci reciprocamente e ed aiutarci». Prosegue Silvia: «Le tecniche che andremo a imparare assieme saranno semplici ma allo stesso tempo efficaci e attuabili da tutti noi in piena sicurezza per quanto riguarda la salute del nostro cane».

«Il lockdown ha lasciato ferite»

Perché ospitare un seminario di Dog Massage? «L’idea di ospitare un seminario di dog massage presso la struttura dell'asilo per cani di Merate è nata dall'esigenza di trovare degli strumenti per aiutare i nostri cani e i relativi umani ad affrontare tutte quelle situazioni difficili e stressanti che si presentano spesso nel vivere la vita al nostro fianco» spiega l'educatrice cinofila Cecilia Sala, che ha recentemente inaugurato l'asilo per cani Gli Amici di Ceci a Merate aprendo i battenti nel mese di maggio, in pieno post-lockdown. «Noi educatori cinofili stiamo spiegando da alcuni mesi ai proprietari di cani come il lockdown abbia lasciato in alcuni cani casi profonde conseguenze che si stanno ripercuotendo tutt'ora sul comportamento dei nostri cani così come sulle loro abitudini».

Prosegue Sala: «Durante questi ultimi mesi siamo riusciti a rimanere in compagnia dei nostri cani, grazie anche alle vacanze e alla possibilità del lavoro da casa ma tra una settimana ripartirà tutto e dobbiamo fornirci di nuovi ed utili strumenti per la gestione del nostro cane».

Informazioni utili

Il seminario si terrà all'asilo per cani Gli Amici di Ceci di Merate dalle ore 10 alle 16 ed è possibile partecipare anche in qualità di semplici uditori. Quote di partecipazione: 60 euro con cane, 40 euro come uditore I posti sono limitati inoltre per partecipare è obbligatorio iscriversi attraverso i seguenti contatti entro e non oltre venerdì 11 settembre.

E-mail: gliamicidiceci@gmail.com

Cell. e WhatsApp: 3517474749