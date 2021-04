Anche LetteLariaMente esce dal silenzio dell'ultimo, lungo periodo, ma non dal lavoro costante che in questi mesi di incertezza ha continuato a svolgere. La prima proposta del 2021 è "Yeah! Festival del libro per ragazzi" che si terrà a Bellano nei giorni 8 e 9 maggio.

Ovviamente alcune cose, rispetto alla tradizione, andranno riadattate a causa della situazione attuale: l'evento non si svolgerà al Palasole ma all'aperto, al parco delle Rimembranze, dove gli editori avranno i loro spazi distanziati e potranno presentare le ultime novità. Il loro numero è stato limitato per rispettare la regolamentazione covid.

Verranno proposti laboratori per bambini/ragazzi in uno spazio aperto ma al coperto grazie all'Oratorio di Bellano che li ospiterà. Saranno su prenotazione con un massimo di 10 bambini/ragazzi.

La Tombola dei libri, il sabato pomeriggio alle 17, si svolgerà al Cinema di Bellano per adulti e bambini.

Con il " sistema prenotazione" i genitori potranno accompagnare al laboratorio scelto i loro figli e avere il tempo per visitare gli editori e la loro produzione.

Le vie di Bellano saranno animate da trampolieri, giocolieri, bolle di sapone e tutto quello che potrà invitare alla partecipazione accuratamente controllata e in sicurezza.