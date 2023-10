Ripulita dai rifiuti la tratta Bione Rivabella

Il Parco Adda Nord ha aderito per la prima volta quest'anno a "Puliamo il Mondo", il più grande appuntamento di volontariato green promosso da Legambiente. E lo ha fatto organizzando una passeggiata ecologica con due classi quarte elementari del plesso di Acquate. In tutto una quarantina di bambini e bambine che accompagnati dalle loro insegnanti e dalle Guardie ecologiche volontarie del Parco hanno raccolto i rifiuti nel tratto tra Bione e Rivabella lungo l'Adda a Lecco.

L'importante lavoro fatto dai volontari e dai giovani alunni

È stata una mattinata a tutto tondo visto che i giovani volontari non si sono occupati solamente di mantenere pulita l'alzaia del fiume, ma si sono fermati in un prato ad ascoltare i consigli delle Gev che hanno spiegato loro cos'è il Parco Adda Nord, per una utile e partecipata lezione di educazione ambientale e di conoscenza del territorio all'aperto. Erano presenti anche il consigliere delegato dell'ente Luigi Esposito e Maurizio Valota dell'ufficio educazione ambientale sempre del Parco.

Fondamentale per la perfetta riuscita dell'iniziativa la collaborazione di Silea, la società che gestisce i servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana nell’intera provincia di Lecco e in alcuni comuni delle province di Como e Bergamo, che ha fornito i sacchi per la raccolta e si è occupata poi del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti.