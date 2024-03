Lecco prepara la rivoluzione per una città più pulita

A Lecco arrivano tre novità importanti per pulire meglio la città. Comune e Silea sono a un passo dall'introduzione di green truck, operatore di quartiere, servizio di svuotamento dei cestini con monitoraggio in tempo reale e ritorno allo spazzamento manuale per le aree di parcheggio. Non solo, perché è stato individuato il soggetto aggiudicatario dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta 4.0: la discarica - com'è comunemente conosciuta - verrà spostata da via Buozzi, vista la nascita del quarto ponte, in via Don Ticozzi; a metterla in piedi - con una commessa da 1,2 milioni di euro e 120 giorni di lavoro - sarà la ditta DMC Costruzioni Srl di Castelcovati, Brescia. Sperimentazioni “senza nessun costo aggiuntivo per i cittadini che vanno ad aggiungersi a quella positiva della raccolta notturna dei rifiuti in centro, per una Lecco più pulita e decorosa”.

“Il Progetto di igiene urbana, che abbiamo costruito in questi mesi, ha un duplice obiettivo. Da un lato, miriamo a ottimizzare gli interventi di pulizia attraverso il coinvolgimento degli spazzini di quartiere, l’utilizzo di un sistema di monitoraggio in tempo reale dei cestini e l'adozione di una nuova modalità di pulizia dei parcheggi e delle strade, che tenga conto dell'uso e delle frequenze di passaggio, sia nelle zone centrali, sia nei quartieri. Dall'altro lato, proponiamo di sensibilizzare i cittadini ad una maggior cura e attenzione al bene comune formato dalle strade, dalle piazze e dalle aree verdi della nostra città”, spiega Renata Zuffi, assessore all’ambiente del Comune di Lecco.

“Agevolare il conferimento dei rifiuti in modo corretto ha molti vantaggi. Nell’immediato di decoro urbano e in generale di qualità del servizio: in questa direzione va anche il green truck, un nuovo mezzo itinerante, attivato per incentivare mensilmente la raccolta di sfalci e potature che, nel tempo, tutela l’ambiente e rafforza il valore economico dei materiali avviati al riciclo. La raccolta differenziata trova infatti il suo significato più vero nella possibilità di restituire una seconda vita ai rifiuti. In questo senso il valore non sarà più solo ambientale, ma anche economico”.

Di cosa si tratta:

mezzo itinerante nei rioni per il conferimento di sfalci d’erba, ramaglie e piccole potature;

solo utenze domestiche;

frequenza del servizio: ogni lunedì pomeriggio (giorno di chiusura del centro di raccolta di via Buozzi) a zone alterne;

partenza: lunedì 8 aprile (fino a ottobre).

Il calendario:

OGNI 1° E 3° LUNEDÌ DEL MESE

Via Don G. Piatti (Acquate) dalle 13.00 alle 14.00

Via Sant’Egidio (Bonacina) dalle 14.30 alle 15.30

Via Paolo VI (Laorca) dalle 16.00 alle 17.00

Via Don Bosco (Rancio) dalle 13.00 alle 14.00

Via Montebello (Santo Stefano) dalle 14.30 alle 15.30

Via Don Morazzone (Chiuso) dalle 16.00 alle 17.00

Il territorio comunale è stato suddiviso in 13 zone. A ciascuna zona è assegnato un operatore di riferimento che svolge gli interventi di spazzamento.

Vantaggi:

riconoscibilità – identificazione;

prossimità e relazione con la comunità;

cura del rione;

conoscenza del territorio (e delle criticità ricorrenti).

Frequenze

zona 1: 7 giorni su 7

zona 2 7 giorni su 7

zona 3: da lunedì a sabato

zona 4 lunedì, mercoledì e venerdì

zona 5 martedì, giovedì, sabato

zona 6 lunedì, giovedì

zona 7 lunedì, mercoledì e venerdì

zona 8 martedì, venerdì

zona 9 martedì, giovedì, sabato

zona 10 mercoledì, sabato

zona 11 lunedì, giovedì

zona 12 martedì, venerdì

zona 13 mercoledì, sabato

È stato riorganizzato il servizio di spazzamento delle aree di parcheggio, aumentando i turni di intervento delle squadre manuali dedicate.

spazzamento: manuale (non più meccanizzato);

frequenza: mensile (non più trimestrale).

In città sono presenti circa 620 cestini.

Lo svuotamento dei cestini è un servizio gestito da una squadra dedicata

Tutti i cestini sono georeferenziati e dotati di codice a barre identificativo che viene letto ad ogni svuotamento da parte degli addetti incaricati, con certificazione del servizio.

Tutti gli svuotamenti sono monitorati in tempo reale.

Frequenze:

Centro storico e aree turistiche: 7/7, 4 volte al giorno;

Vie ad alta frequentazione: 7/7, 3 volte al giorno;

Altri quartieri: 6/7, 1 volta al giorno;

Parchi: 7/7 da aprile a ottobre, 6/7 da novembre a marzo.

In data 13 marzo 2024, è stato individuato il soggetto aggiudicatario dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta 4.0 di via Don Ticozzi (ditta DMC Costruzioni Srl di Castelcovati, Brescia)

aggiudicazione: in fase di espletamento;

importo: 1,2 mln di euro (con uno sconto del 6,48%);

durata cantiere: 120 giorni dall’inizio lavori.

Il nuovo Centro di Raccolta 4.0 sorgerà in via Don Ticozzi e sarà dotato di: