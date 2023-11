Il Cfpa a Striscia la Notizia con un piatto lecchese trasformato in esempio di lotta agli sprechi

L'istituto alberghiero di Casargo finisce su Striscia la Notizia come esempio positivo di lotta agli sprechi in cucina, e fa così scuola a livello nazionale. Gli alunni del Cfpa sono infatti stati raggiunti dalla troupe dell'inviato Luca Galtieri e hanno preparato un piatto tipico lecchese, le "patole di gioventù", utilizzando il pollo arrosto avanzato il giorno prima e altri ingredienti a corredo. Un esempio virtuoso di ricetta antispreco che ha conquistato l'attenzione della celebre trasmissione di Canale 5 e la ribalta nazionale.

"E anche in questa scuola non si butta via nulla" - ha detto il presidente Francesco Maria Silverij, rispondendo allo slogan dell'inviato di Striscia, prima di dare spazio al lavoro in cucina diretto dallo chef Andrea Riva. "Sono molto curioso di conoscere questo piatto della tradizione lecchese" - ha detto Galtieri ricordando così la rubrica green dedicata alla "ricetta di recupero" del giorno.

"Abbiamo del pollo arrosto avanzato il giorno prima, delle creste di formaggio, bucce di patate, pelle di pollo, pane raffermo, parte edibile esterna di sedano, carote e zucchine, oltre ad altri preziosi ingrediedienti". Spazio quindi alla preparazione di questa sorta di ravioli a forma di mezzaluna con ripieno, poi cotti e rosolati con burro e rosmarino. Il tutto accompagnato da un brodo a base di patate, prima di un curato impiattamento per una performance gastronomica che ha unito al meglio arte culinaria e lotta agli sprechi. Alla fine il brindisi con tutto lo staff del Cfpa: la scuola di Casargo mette così nel proprio curriculum un altro risultato importante.