Il maltempo è alle spalle, ma l'attenzione sul fronte frane resta alta

Il maltempo è ormai alle spalle, i prossimi giorni saranno all'insegna di un clima stabile e moderatamente caldo. Ma l'attenzione sul fronte del dissesto nel territorio, dopo la doppia frana verificatasi ieri (quando il codice di allerta era rosso), resta alto: anche oggi la sala regionale di Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta, di colore giallo (criticità ordinaria), sia per rischio idraulico sia per rischio idrogeologico: entrate in vigore oggi alle ore 14, lo resteranno sino alle 00.00 di mercoledì 30 agosto. È consigliato dunque prestare attenzione quando si percorrono che costeggiano versanti montuosi.

La sintesi meteo

Il progressivo allontanamento verso Est del centro di bassa pressione favorisce un miglioramento delle condizioni sulla Regione. Per la giornata di oggi, 29/08, precipitazioni da deboli a moderate sui settori orientali con bassa probabilità di isolati fenomeni temporaleschi, al più di moderata intensità. Ventilazione in rinforzo in particolare sui settori alpini, prealpini e fascia pedemontana occidentale, con valori medi intorno ai 30 km/h e possibili raffiche fino a 50 km/h.

Da domani, 30/08, attese condizioni di generale stabilità salvo isolati addensamenti pomeridiani sui settori alpini orientali e in Appennino, dove saranno possibili brevi piovaschi più probabili tra Prealpi centro-orientali e Valcamonica, in attenuazione generale in serata. Residua ventilazione settentrionale sui settori alpini retici, in attenuazione nella seconda parte del giorno.