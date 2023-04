Un venerdì santo non splendente lascerà spazio a un weekend pasquale più mite. Dallo scorso 5 aprile su parte del territorio regionale è attiva un'allerta per il rischio incendi di codice arancione, ma Regione è già pronta ad andare oltre: nel corso del pomeriggio odierno è stata inviata una circolare agli enti preposti (Provincia, Prefettura e Questura); si tratta della dichiarazione di un periodo ad alto rischio di incendio boschivo firmata dal direttore della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Roberto Laffi che proclama lo stato di alto rischio di incendio boschivo su tutto il territorio regionale dalle ore 7.00 di sabato 8 aprile “sino ad avvenuta revoca”, che verosimilmente avverrà in pieno autunno.

La circolare fa scattare il piano che dispone per tutta la durata del periodo di alto rischio, l'applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori in linea con il Piano regionale delle attivita? di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023. Allertate le autorità militari, il direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, il comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, gli enti locali e le organizzazioni di volontariato antincendio boschivo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.734 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per Pasqua

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.714 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per Pasquetta

A Lecco nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità  fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.073 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(Previsioni in collaborazione con 3B Meteo)