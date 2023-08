Fulmini sul lago, e il meteo prevede ancora pioggia e grandine

Tuoni e fulmini nella nottata e ora si attendono nuovi temporali per questa sera e per la giornata di domani, domenica 27 agosto, anche nel Lecchese. Dalla serata di ieri il maltempo si è scatenato soprattutto nei comuni del lago dove, oltre alla pioggia, si sono abbattute anche forti raffiche di vento. Nella mattinata di oggi è poi tornata qualche ora di sole, ma ora le previsioni meteo parlano di nuovi temporali fino almeno a lunedì, con possibilità di grandine già da questa sera.

Tripla allerta

Confermata dunque una situazione meteo molto delicata in buona parte della Lombardia. In particolare, poco fa, sono state emesse tre nuove allerte meteo da parte della Protezione civile per le province di Lecco, Como e Monza a partire dalla serata di sabato: per temporali (allerta arancione), per rischio idrogeologico (allerta gialla) e per rischio idrico (allerta gialla).

Vi proponiamo alcune foto scattate dal nostro lettore Giovanni Mauro Ferrari, che ritraggono i fulmini di ieri sera, immagini scattate da Dervio guardando il monte Bregagno, sulla sponda occidentale del Lago di Como. Segnali sempre più chiari che il forte caldo estivo sembra essere ormai alle spalle.