La nuova app che consente di monitorare gli eventi meteo estremi in Lombardia

Un'app gratuita per tenere costantemente monitorati gli eventi meteorologici estremi in provincia di Lecco. Il nuovo servizio si chiama "RadarLom", è proposto da Regione Lombardia ed è molto utile in particolare in questi giorni in cui l'ondata di caldo si sta facendo insopportabile, con temperature massime che sfiorano i 37° C.

Come scaricare l'app RadarLom

RadarLom è l'app gratuita che dà a chiunque la possibilità in modo semplice, rapido e frequente di:

visualizzare in tempo reale su cartografia l'intensità e la distribuzione delle precipitazioni in atto in Lombardia

visualizzare l'evoluzione delle precipitazioni passate (2 ore precedenti) e di quelle previste entro l'ora successiva (con una risoluzione temporale fino a 5 minuti)

ricevere notifiche in caso di fenomeni intensi su aree scelte dall'utente

ricevere, mediante link al sito di Protezione Civile della Lombardia, le allerte meteo emanate da Regione

Tutto ciò grazie a tre nuovi radar di Arpa Lombardia, strumenti sofisticati in grado di integrare le funzioni della rete radar nazionale e osservare le precipitazioni (pioggia, grandine, neve) in tempo reale, a diverse elevazioni e di misurarne diverse caratteristiche, quali intensità, tipologia di idrometeora e velocità di spostamento.

Come scaricare l'app RadarLom